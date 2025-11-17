讓豬排軟嫩多汁不難 肉類專家傳授6步驟

豬排。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

一致公認，豬排是最難在家中搞定的蛋白質之一；在家裡自己煮豬排，最常見的問題，就是做出來的豬排又乾又硬，吃起來根本是種折磨；導致豬排又乾又硬的原因：烹飪過度。

豬排變成廚房中人見人怕的難題，是因為我們一直被灌輸「粉紅色的『白肉』不安全」的觀念；這觀點用在雞肉上可能確實如此，但豬肉卻並非如此。

合適的溫度

「很多人仍然認為豬排要煮到像鞋底一樣硬，」安大略屠夫、廚師和全能肉類專家盧斯特德(Jo Lusted)開玩笑說道；過去要求要把肉煮到華氏160度，而現在，也還有不少人遵守這老派做法。

盧斯特德解釋指出，根據美國農業部 (USDA)在2011年發布的指南，最新的建議是，把「整塊豬肉，比如豬排，煮到華氏145度，然後蓋上蓋子靜置大約五分鐘，讓肉汁均勻分佈，」即可。

屠夫教你怎麼煮豬排

除了烹煮溫度要對外，好吃豬排的另一個關鍵，則是在於豬肉的部位；盧斯特德就偏愛「肥美多汁的肋排，像牛肋排一樣切成一英寸半厚，頂部保留一層厚厚的脂肪」。

更具體地說，盧斯特德認為，靠近豬腰部肩胛的那三、四塊豬肉「格外美味」，因為這個部分含有更多深色肉和脂肪，風味更加濃鬱醇厚。以下是盧斯特德烹煮豬排的步驟：

- 解凍：烹飪前約30分鐘先將豬排拿出解凍到室溫，這樣有助於防止過熟，並讓肉在煎烤時呈現更佳的金黃色外皮

- 簡單調味：豬排只需「適量的鹽和粗磨黑胡椒」即可；之後可以再加入醬汁或香料。

- 用酪梨 油煎烤：用酪梨油在熱鍋中將豬排兩面煎至金黃色，然後「將豬排豎立在鍋中，肥肉朝下，煎烤邊緣，直至金黃酥脆」。

- 塗抹醬汁：煎好後，瀝去多餘的油，然後加入奶油、整瓣蒜以及新鮮的迷迭香和百里香；把充滿了香料的融化奶油塗抹到豬排上，直到奶油融化並達到合適的溫度。

- 使用溫度計：將肉從火上移開，把溫度計插入肉排最厚的部分，靠近骨頭但不要碰到骨頭；當溫度達到華氏145時，就表示已經烹調完畢。如果肉排比較薄，則可從側面插入溫度計，這樣讀數會更準確。

- 靜置片刻：蓋上蓋子，讓肉排靜置五分鐘；這樣可以讓肌肉纖維放鬆，汁液重新分佈；想要做出鮮嫩多汁的肉排，這一步必不可少。