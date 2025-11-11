雞蛋「過期」不能吃？這些日期你看懂了嗎

冷藏雞蛋通常可保存3到5周。示意圖（美聯社）

雞蛋 盒上的日期常讓人困惑，因為它們不一定反映在家中實際使用雞蛋的安全時間。許多家庭會誤以為印刷日期就是「安全截止日」，因而丟掉仍然新鮮的雞蛋。事實上，正確的儲存方式比盒子上的日期更為重要。

據雅虎 新聞網（Yahoo）報導，了解雞蛋盒上日期的意涵、雞蛋在冷藏條件下的保存期限，以及如何妥善儲存，能讓家庭廚師在保持食品安全的同時，減少浪費，並更加自信地使用雞蛋。

雞蛋盒上的日期說明

雞蛋盒上的日期通常依州規定、包裝慣例及生產商選擇而定。根據美國農業部 （USDA），雞蛋盒上可能標示「販售截止（Sell By）」、「使用截止（Use By）」或「最佳食用（Best if Used By）」日期。

．最佳食用日期（Best if Used By/Before）：指產品在風味或品質上的最佳日期，不代表購買或安全期限。

．販售截止日期（Sell-By）：指商店應將產品展示於貨架的時間，方便庫存管理，並非安全日期。

．使用截止日期（Use-By）：建議在品質最佳時使用的最後日期（嬰兒配方奶粉除外），但仍非安全日期。

儲存才是關鍵

雞蛋能否安全食用，關鍵在於恆定冷藏。冰箱溫度應保持在華氏40°F（攝氏4°C）或以下。購買後，應將雞蛋連同原包裝放入冰箱最冷的內部，而非冰箱門，以避免溫度波動。

如果雞蛋在整個過程中保持冷藏，它們通常在盒子上標示的日期之後仍可安全食用。即便新鮮度略有下降，也主要影響烹飪或烘焙效果，而非安全性。

雞蛋在冷藏下的保存期限

冷藏雞蛋通常可保存3到5周。隨著時間推移，雞蛋內部會慢慢失去水分和二氧化碳，蛋白變稀、蛋黃不再挺立。這些只是品質指標，並非變質的信號。

真正的安全問題多半源於儲存不當。例如，若雞蛋放置在室溫超過兩小時，細菌會迅速繁殖，這時盒子上的日期就無法保障安全。

如何正確儲存雞蛋

1.保留原包裝：可防止雞蛋吸收異味、流失水分，也可避免與冰箱其他食物接觸而受污染。

2.放在冰箱內部貨架：冰箱門的溫度容易波動，每次開門都會有暖空氣進入。

3.使用後立即回冰箱：烹飪時將雞蛋放在檯面上過久，會超過安全溫度。

雞蛋可能不安全的徵兆

．氣味：變質的雞蛋會散發強烈硫磺味，即使未烹煮也能聞到。

．外觀：蛋白混濁或呈粉紅、綠色或彩虹光澤，可能含有細菌。

．任何異常的氣味或外觀都應立即丟棄。

水浮測試能判斷安全嗎？

水浮測試能顯示雞蛋是否老化：浮起表示雞蛋內部空氣層增大，蛋已較老。但浮起不等於不安全，只要沒有氣味或外觀異常，雞蛋仍可能可食。不過，對已過數周或未持續冷藏的雞蛋，仍需謹慎。

使用較舊雞蛋的烹飪技巧

老化雞蛋蛋白較稀，煎或水煮時會擴散更廣。在烘焙中，稍微老化的雞蛋反而有優勢，因蛋白更易打發，例如製作蛋白霜甜點時更理想。

不確定時的安全做法

如果雞蛋可疑，最安全的做法是丟掉。印刷日期無法涵蓋儲存不當、蛋殼破損或冰箱溫度波動等問題。相信自己的感官判斷，選擇新鮮雞蛋更安心。