果昔加入香蕉 這一營養功效大打折扣

編譯莊瑞萌／即時報導
在莓果冰沙中加入香蕉，可能使人體吸收莓果中有益心臟與大腦健康的成分減少高達84%。研究發現，香蕉中的多酚氧化酶會破壞其結構，建議避免與香蕉、酪梨等易氧化食材同時食用。圖：pixabay
在莓果冰沙中加入香蕉，可能使人體吸收莓果中有益心臟與大腦健康的成分減少高達84%。研究發現，香蕉中的多酚氧化酶會破壞其結構，建議避免與香蕉、酪梨等易氧化食材同時食用。圖：pixabay

戴維斯加州大學(University of California, Davis)最新研究指出，在莓果冰沙中加入香蕉，可能使人體吸收莓果中有益心臟與大腦健康的成分減少高達84%。研究發現，香蕉中的多酚氧化酶會破壞其結構，建議避免與香蕉、酪梨等易氧化食材同時食用。

根據紐約郵報(New York Post)報導，在莓果冰沙中加入香蕉看似健康，但最新研究指出，這樣的組合可能抵銷莓果對心臟與大腦的好處。研究發現，若在冰沙中加入香蕉，人體對莓果中有益心腦健康的植物化合物「黃烷醇」(flavanols)的吸收量可能會大幅下降，幅度高達84%。造成吸收量下降的主因是香蕉中含量豐富的「多酚氧化酶」(polyphenol oxidase，簡稱 PPO)。這種酶會與黃烷醇反應，破壞其結構，使原本存在於莓果、葡萄、蘋果與可可中的有益成分失去活性。

加州大學兼任教授奧塔維亞尼(Javier Ottaviani)表示，「我們想從實際角度了解，一杯以香蕉冰沙，會如何影響黃烷醇在體內的吸收。」在臨床實驗中，受試者分別飲用香蕉冰沙與低PPO的混合莓果冰沙，血液與尿液檢測結果顯示，香蕉冰沙組的黃烷醇吸收明顯下降，甚至比服用黃烷醇膠囊的效果還低。

奧塔維亞尼說，「我們原本預期PPO會影響吸收，但沒想到僅加入一根香蕉，就能讓黃烷醇含量迅速且明顯降低。同時，我們也意外發現，即使香蕉與莓果不同杯食用，只要同時攝取，PPO仍會降低體內的黃烷醇水平。」因此，他提醒，應避免將富含黃烷醇的食物與容易切開後變褐的食材，例如香蕉、酪梨、甜菜葉混合。

當香蕉被打成泥時，PPO與氧氣反應會啟動與水果「氧化變色」相同的過程，導致黃烷醇在消化過程中被分解，讓身體能吸收的量大幅減少。

美國營養與飲食學會(Academy of Nutrition and Dietetics)建議，每日攝取400至600毫克的黃烷醇。奧塔維亞尼指出，若想兼顧風味與健康，可將富含黃烷醇的水果，例如莓果與低PPO的食材，例如鳳梨、柳橙、芒果或優格搭配。

他補充說，「香蕉仍是營養豐富、適合做冰沙的水果，但若目的是保持黃烷醇含量，就該避免與莓果混合。」

這項研究發表於本月的「Food & Function」期刊。

莓果 加州大學 酪梨

