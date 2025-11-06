我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

日本創意鹹味甜甜圈 征服紐約客的胃

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
甜甜圈。示意圖，非該店銷售。Image by Debbie EM from Pixabay
甜甜圈。示意圖，非該店銷售。Image by Debbie EM from Pixabay

紐約時報廣場某間店是大蘋果唯一能讓人用甜甜圈包著培根、生菜、番茄（Bacon, Lettuce, Tomato, BLT）大快朵頤、先將節食計畫拋諸腦後的地方。

紐約郵報報導，日本連鎖甜甜圈店「I'm donut ?」販售的紐約BLT甜甜圈，將厚切煙燻培根、有機雞蛋、生菜與番茄層層夾在鬆軟、撒上糖霜的甜甜圈內，售價13元。

這款充滿創意的食品在社群媒體引發粉絲熱議，Instagram的留言如「甜甜圈的甜味搭配鹹香培根與雞蛋，每一口都完美融合鹹甜滋味。

除紐約BLT甜甜圈外，這家位於西45街的門市還供應其他同樣誇張的鹹口味，如炒蛋、薑汁照燒雞肉及裹香腸（Sausage in a Blanket）甜甜圈。

一位Instagram用戶表示，炒蛋甜甜圈聽起來瘋狂，但看起來正是他所需要的。

由主廚平子涼太（Ryouta Hirako）創立的這家連鎖店，今年四月在時報廣場開設首間也是唯一美國分店，隨即在抖音（TikTok）引來近40萬次瀏覽。

平子涼太表示，他創作BLT甜甜圈的靈感源自他最愛的甜鹹組合。在「I'm donut ?」鹹味甜甜圈是他們獨特的料理基因，因此他將此概念融入紐約特色，以創新手法演繹經典BLT三明治，創造出他們的紐約風BLT。

在11月5日「全國甜甜圈日」當天，平子特別推出兩款招牌商品：裹著焦糖牛奶醬、鋪上糖漬堅果，日文意為「喀滋喀滋」的「Zaku-Zaku」甜甜圈；以及以巧克力布里歐麵團製成、覆上巧克力外殼的「Choco Shell」甜甜圈。

該店同時也推出秋季限定款：南瓜起司蛋糕甜甜圈，內餡融合南瓜奶油起司與南瓜香料粉，上層點綴幾顆南瓜籽。

南瓜 雞蛋 時報廣場

上一則

繼承IRA帳戶 專家：避免犯這3個錯誤

下一則

千元奢華懶人鞋 為何讓科技富豪、男星都願埋單？

延伸閱讀

朝鮮日報社論：南韓對日本首相高市「期待與戒心並存」

朝鮮日報社論：南韓對日本首相高市「期待與戒心並存」
日本自衛隊支援秋田縣應對熊害 防衛省說明「不開槍」原因

日本自衛隊支援秋田縣應對熊害 防衛省說明「不開槍」原因
日本熊害延燒 防熊噴霧商Tiemco意外成迷因股

日本熊害延燒 防熊噴霧商Tiemco意外成迷因股
紐約客談／市長之爭聚焦民主黨新舊勢力 投票率飆升

紐約客談／市長之爭聚焦民主黨新舊勢力 投票率飆升

熱門新聞

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

2025-11-04 15:05
居家整理專家建議使用「倒放法」來整理衣櫃，將所有衣架反掛起來，每次穿過衣服後再把它正掛回去。示意圖。(取材自Unsplash @Adrienne Leonard)

斷捨離總是難以抉擇 專家教一招：無懸念 就丟它們

2025-11-02 23:30
網友熱議好市多銷售的竹製蒸籠優缺點。好市多示意圖。(路透)

華人見好市多竹蒸籠價格眼睛亮了 過來人示警有雷點

2025-10-31 19:42
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

2025-11-05 10:26
總統川普今年7月簽署的「大而美法」，給65歲及以上者提供額外6000元社安金個人扣除額稅收抵免，從而顯著減輕長者的稅收負擔。美聯社

社安金明年漲幅只是小菜 6000元抵稅額才是大利多

2025-10-31 09:08
專屬長者優惠讓每趟旅程都能省下數百甚至上千美元。示意圖（美聯社）

退休也能玩很省…18個長者專屬「旅遊折扣」一次看

2025-11-03 14:46

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽