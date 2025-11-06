日本創意鹹味甜甜圈 征服紐約客的胃

甜甜圈。示意圖，非該店銷售。Image by Debbie EM from Pixabay

紐約時報廣場 某間店是大蘋果唯一能讓人用甜甜圈包著培根、生菜、番茄（Bacon, Lettuce, Tomato, BLT）大快朵頤、先將節食計畫拋諸腦後的地方。

紐約郵報報導，日本連鎖甜甜圈店「I'm donut ?」販售的紐約BLT甜甜圈，將厚切煙燻培根、有機雞蛋 、生菜與番茄層層夾在鬆軟、撒上糖霜的甜甜圈內，售價13元。

這款充滿創意的食品在社群媒體引發粉絲熱議，Instagram的留言如「甜甜圈的甜味搭配鹹香培根與雞蛋，每一口都完美融合鹹甜滋味。

除紐約BLT甜甜圈外，這家位於西45街的門市還供應其他同樣誇張的鹹口味，如炒蛋、薑汁照燒雞肉及裹香腸（Sausage in a Blanket）甜甜圈。

一位Instagram用戶表示，炒蛋甜甜圈聽起來瘋狂，但看起來正是他所需要的。

由主廚平子涼太（Ryouta Hirako）創立的這家連鎖店，今年四月在時報廣場開設首間也是唯一美國分店，隨即在抖音（TikTok）引來近40萬次瀏覽。

平子涼太表示，他創作BLT甜甜圈的靈感源自他最愛的甜鹹組合。在「I'm donut ?」鹹味甜甜圈是他們獨特的料理基因，因此他將此概念融入紐約特色，以創新手法演繹經典BLT三明治，創造出他們的紐約風BLT。

在11月5日「全國甜甜圈日」當天，平子特別推出兩款招牌商品：裹著焦糖牛奶醬、鋪上糖漬堅果，日文意為「喀滋喀滋」的「Zaku-Zaku」甜甜圈；以及以巧克力布里歐麵團製成、覆上巧克力外殼的「Choco Shell」甜甜圈。

該店同時也推出秋季限定款：南瓜 起司蛋糕甜甜圈，內餡融合南瓜奶油起司與南瓜香料粉，上層點綴幾顆南瓜籽。