她逛Trader Joe's被推坑這款麵包 狂讚「配蜂蜜奶酪太上頭」

Trader Joe's這款麵包是土耳其經典Simit的冷凍版。

美國超市Trader Joe's 近期一款芝麻圈麵包在小紅書 上掀起熱議。華人網友「曉狐狸妮可」分享，自己在逛Trader Joe's冷凍區時，意外被一位熱情老爺爺「按頭安利」這款芝麻麵包。原本她以為會有濃烈香料味，沒想到入口卻是淡雅芝麻香，外層酥脆、內裡鬆軟，還能搭配多種吃法，一試成主顧。

妮可表示，這款麵包屬冷凍食品，加熱方法相當簡單。只要先在室溫放置15分鐘，再用空氣炸鍋以350度加熱4分鐘即可食用；若直接冷凍加熱7分鐘，口感也不輸。她形容：「外層芝麻香脆、裡面柔軟，趁熱吃最香！」老爺爺推薦的吃法是塗上奶油奶酪、再淋蜂蜜，搭配咖啡或紅茶「幸福感爆棚」。網友留言直呼「太香太罪惡」。

照片中可見，麵包外圈鋪滿烤香芝麻，呈現土耳其 傳統麵包Simit的經典外型。妮可也提到，雖然外觀看似硬實，但實際上內部鬆軟不乾，介於貝果與囊之間的口感，「越嚼越香」。

貼文發布後湧入上百則留言，不少人表示「原來在冷凍派皮那區，之前都錯過了」，也有人回覆「上周想買結果被掃光」。許多網友嘗試不同吃法，有人搭配咖哩、有人配果醬，也有人直接切開做成三明治，甜鹹都百搭。用戶@momo留言：「直接吃太樸素，一定要配醬。」妮可笑答：「蜂蜜＋奶油奶酪＝靈魂組合。」

更有老饕指出，這款麵包正是土耳其經典Simit的冷凍版，「在當地早餐店配蜂蜜奶酪簡直上天堂」。也有網友感嘆：「沒想到Trader Joe's能還原出異國風味。」大家一致認為它「不甜、不鹹、香氣自然」，是「最適合偷懶又想吃點好的早餐神器」。

隨著貼文爆紅，這款芝麻圈麵包在Trader Joe's多地門市被搶購一空。不少人笑稱：「現在輪到我去當那個安利別人的老爺爺了！」從被誤會為香料麵包，到成為「留學生冰箱必備」，這款平價芝麻圈憑藉樸實香氣與鬆軟口感，成功成為Trader Joe's新一代神級美食。

