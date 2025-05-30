Haribo可樂糖怎麼變嗨了？官方緊急全面召回

德國知名糖果品牌 Haribo 旗下的「Happy Cola F!ZZ 可樂氣泡軟糖」可能被摻入大麻成分。（路透）

這款可樂口味的糖果，可能比你預期的還要「有氣」一些。

根據紐約郵報（New York Post）報導，德國知名糖果品牌 Haribo 正在調查旗下人氣產品之一的可樂口味氣泡軟糖，該產品近日在荷蘭疑似遭到大麻 污染，已有多名消費者食用後出現不適症狀。為此，Haribo已在歐盟 多國下令全面召回相關產品。

受到影響的商品為「Happy Cola F!ZZ 可樂氣泡軟糖」，初步調查指出該產品可能被摻入大麻成分。根據荷蘭食品與消費品安全局（NVWA）表示，已有數名消費者，包括同一家庭的多位成員，在食用後出現頭暈等症狀。

NVWA 向荷蘭媒體Hart van Nederland表示，「我們已採集樣本並確認其中含有大麻成分。」該機構也發出警告：「請勿食用這些糖果。」

目前，僅有一批在荷蘭境內銷售的產品被懷疑遭到污染。Haribo表示，美國及其他地區的供應鏈 未受影響。公司也指出，正與當地警方密切合作展開調查，並已確認至少三包軟糖中驗出大麻成分。

作為預防措施，Haribo已決定召回荷蘭市場上所有標示有效期限為2026年1月的同類產品，並表示將為退回商品提供全額退款。

Haribo在聲明中強調，「消費者的安全是我們最優先考量，我們對此次事件高度重視，並已在荷蘭啟動全面召回作業。」

目前尚不清楚受影響的總人數，但官方強調，Haribo旗下其他糖果產品並未出現類似情況。