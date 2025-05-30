我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國夫婦涉殺豬盤詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

瑞士冰川斷裂掩埋村莊…今日你應知道5件事

Haribo可樂糖怎麼變嗨了？官方緊急全面召回

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國知名糖果品牌 Haribo 旗下的「Happy Cola F!ZZ 可樂氣泡軟糖」可能被摻入大麻成分。（路透）
德國知名糖果品牌 Haribo 旗下的「Happy Cola F!ZZ 可樂氣泡軟糖」可能被摻入大麻成分。（路透）

這款可樂口味的糖果，可能比你預期的還要「有氣」一些。

根據紐約郵報（New York Post）報導，德國知名糖果品牌 Haribo 正在調查旗下人氣產品之一的可樂口味氣泡軟糖，該產品近日在荷蘭疑似遭到大麻污染，已有多名消費者食用後出現不適症狀。為此，Haribo已在歐盟多國下令全面召回相關產品。

受到影響的商品為「Happy Cola F!ZZ 可樂氣泡軟糖」，初步調查指出該產品可能被摻入大麻成分。根據荷蘭食品與消費品安全局（NVWA）表示，已有數名消費者，包括同一家庭的多位成員，在食用後出現頭暈等症狀。

NVWA 向荷蘭媒體Hart van Nederland表示，「我們已採集樣本並確認其中含有大麻成分。」該機構也發出警告：「請勿食用這些糖果。」

目前，僅有一批在荷蘭境內銷售的產品被懷疑遭到污染。Haribo表示，美國及其他地區的供應鏈未受影響。公司也指出，正與當地警方密切合作展開調查，並已確認至少三包軟糖中驗出大麻成分。

作為預防措施，Haribo已決定召回荷蘭市場上所有標示有效期限為2026年1月的同類產品，並表示將為退回商品提供全額退款。

Haribo在聲明中強調，「消費者的安全是我們最優先考量，我們對此次事件高度重視，並已在荷蘭啟動全面召回作業。」

目前尚不清楚受影響的總人數，但官方強調，Haribo旗下其他糖果產品並未出現類似情況。

大麻 供應鏈 歐盟

上一則

大都會博物館歡慶洛克菲勒翼樓重新開放 夜市美食助陣

延伸閱讀

「只差1杯咖啡距離」超級遊艇硬闖荷蘭窄運河 船主是星巴克前CEO

「只差1杯咖啡距離」超級遊艇硬闖荷蘭窄運河 船主是星巴克前CEO
赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」
中墨跨國犯罪集團 打造大麻黑市 利用州法漏洞非法種植

中墨跨國犯罪集團 打造大麻黑市 利用州法漏洞非法種植
灣區監獄運毒新招 寄法院文件泡「香料」塗大麻 藥效100倍

灣區監獄運毒新招 寄法院文件泡「香料」塗大麻 藥效100倍

熱門新聞

網友分享好市多奶油生菜。（取材自小紅書@承天載物）

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

2025-05-25 20:05
燕麥片示意圖。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

2025-05-24 19:40
6種生長快速的水果，非常適合容器種植，短短幾個月就能收成。（路透）

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

2025-05-19 14:05
賓州匹茲堡（Pittsburgh）。圖：pixabay

專家：這5個城市適合退休 卻被低估了

2025-05-27 09:12
示意圖。圖片來源／123RF

洗澡到底該早上還是晚上？ 微生物學家這樣建議

2025-05-29 15:14
搭機時霸占非自己座位，被要求歸還時還生氣的人很多。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Natã Romualdo ）

買經濟艙卻霸佔商務艙座位 女客態度惡劣還手腳不乾淨

2025-05-26 19:40

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙
上訴法院同意川普政府要求：關稅暫時恢復

上訴法院同意川普政府要求：關稅暫時恢復