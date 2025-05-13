顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）是喜愛亞洲料理者的熱門選擇。美聯社

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）是喜愛亞洲料理者的熱門選擇，但美食網站Tasting Table指出，雖然熊貓快餐有幾道經典菜餚深受顧客喜愛（如橙汁雞），但也有些令人失望的。該網站分析消費者線上評論與美食專家意見，整理出熊貓快餐菜單中最讓顧客後悔的餐點。

奶油起司炸蟹角

這道熊貓快餐的開胃菜，讓許多追求正宗口味的顧客感到失望；儘管名字讓人聯想到蟹肉，但實際上只有奶油起司，而非傳統配方中應有的蟹肉。在美式中餐中，炸蟹角通常是手工製作，將奶油起司、蟹肉和蔥花混合後，包在餛飩皮中，再油炸至酥脆金黃。熊貓快餐員工解釋稱，這是最不暢銷的前菜，因此無法現點現做。單調的奶油起司餡料缺乏傳統蟹肉的豐富口感，也讓顧客失望。

蜜汁核桃 蝦

理應帶來甜鹹交融的美味體驗，但這款高價餐點並未如預期；許多人認為甜味過重，缺乏平衡口感的元素。部分顧客表示，香酥烤核桃為菜色增添愉快的口感，但數量太少；還有人指出，蝦的品質較差，有時尾部還帶殼。

烤照燒雞

這道增肌餐點強調提供低脂蛋白質搭配甜鹹醬汁，但眾多顧客評論指出，這道主菜的口感有問題，雞肉經常過於黏糊與太柴，與傳統中式料理中以太白粉、蛋白使肉質變嫩的手法背道而馳。而一名員工甚至透露，用於製作照燒雞的砧板在不同訂單之間並未徹底清潔，可能導致食安問題。

黑胡椒雞丁

黑胡椒雞丁乍看似乎符合所有要求：含精益蛋白質、色彩鮮艷蔬菜與黑胡椒醬汁；然而黑胡椒味過重，掩蓋其他味道而非提升風味。許多食客反映，刺鼻的胡椒味成了唯一的味道，掩蓋了本應為菜餚增添層次的作用，讓雞肉與蔬菜難以在味覺中體驗到；同時，雞肉口感不一致，有時嫩滑、有時乾柴。

炒飯

炒飯在點餐頻率上名列前茅，然而對一道應帶來美味口感的菜餚，熊貓快餐的炒飯卻缺乏令人垂涎香氣，許多食客認為它味道平淡，即使作為配菜也難以令人滿意。稀落的豌豆、胡蘿蔔與蔥，比較像是為增添顏色，而非味道；米飯也缺乏略帶焦香的鍋氣，這是提升炒飯品質的關鍵。

黑胡椒安格斯牛排

「高級」的黑胡椒安格斯牛排也不能保證一頓難忘的餐點，許多顧客離開時在想錢是花到哪裡去了；這道菜色看來頗具吸引力，但上桌後卻令人失望。他們指出，蔬菜佔了大部分，偶爾才能吃到一點牛肉；當終於找到牛肉時，往往被描述為老得嚼不動。

北京牛肉

這道將炸牛肉條、彩椒與洋蔥搭配酸甜醬汁的組合，評價一直不高，因牛肉是首要關鍵。與該餐廳受歡迎的雞肉料理不同，牛肉常被指為柴而難嚼；黏稠甜膩的醬汁也缺乏層次感，單調的甜味令人難以接受。

炒麵

問十個熊貓快餐顧客對炒麵的看法，可能會得到十種不同答案。麵條口感不一致是主要投訴之一，有時口感完美，有時則出現未煮熟或過於軟爛。許多人注意到，麵條中的蔬菜往往比麵條多，而不同分店的口味差異明顯。