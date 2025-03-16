一氣呵成沒難度 火腿蛋可頌三明治快速出鍋

網友分享可頌三明治的食譜。（取材自小紅書@味之食光）

早上為了多爭取時間，不少人會選擇麵包當作早餐，不只方便飲食又美味。有網友分享「五分鐘火腿蛋可頌三明治」做法，短短五分鐘就能打開可頌新吃法，在家實現早餐自由。

一名網友在小紅書 發布一支影片分享「五分鐘火腿蛋可頌三明治」的食譜做法，首先將冷凍或常溫的的可頌切成兩半，另打兩個雞蛋 ，加入黑胡椒及海鹽將蛋液打散，接著噴油在鐵鍋上，放入可頌煎熟，同時在空鍋處淋上蛋液，再以小火悶煮三分鐘，若是趕時間可蓋上蓋子悶煮90秒，開鍋後翻面，可頌底部非常酥脆，最後再陸續加入蔬菜、起司片、火腿片等，搭配黑咖啡享用，熱量只有五百大卡，非常適合當作早餐或下午茶。

原PO表示，「打開可頌新吃法，只要五分鐘，在家實現早餐自由，可頌1個，雞蛋2個，蔬菜1大把，低卡芝士片1片，低脂火腿片3片，打開早餐熱量缺口，好好吃飯，認真減肥減脂」。

簡單的食譜讓其他人看到都嘴饞，紛紛留言「熱量炸彈，但是好吃」、「下次在鍋子裡加黃油來烤麵包可能會更香」、「可以再來點大蔥蘸醬」、「可頌換成全麥就是減脂餐了」、「明天早餐見」、「做出來高級感」。

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