在麥當勞、福來雞也能吃得健康 營養師分享6招

示意圖。Image by Sylwester Lukaszonek from Pixabay

半數美國人表示，有時會選擇速食當晚餐，儘管這些餐點含有大量卡路里、鈉與飽和脂肪。

紐約郵報報導，在軟體公司Tastewise的一項調查中，87%受訪者表示方便是他們選擇得來速餐點的主要原因，但他們也希望在連鎖速食店能有更健康的選擇。

幸運的是，不一定非得拒絕漢堡、只吃沙拉，有些方法可以讓這些超值餐點對健康更有好處；營養師兼生物學家亞納斯塔西亞·卡利嘉（Anastasiya Kaliga）提供了以下6種實用、簡單的方法，在滿足味蕾和達到健康目標的同時，做出更聰明的選擇。

1. 選擇富含蛋白質與纖維的餐點

卡利嘉指出，蛋白質有助於維持肌肉量，讓人有更長時間的飽足感。最近的研究發現，攝取足夠蛋白質與纖維會直接影響睡眠的時間和品質。

她說，高蛋白、纖維豐富的膳食可避免能量不足，以及之後不必要的零食。例如奇波雷（Chipotle）一碗有糙米、黑豆、烤雞肉與蔬菜的餐點，便能提供均衡的蛋白質與纖維，既有飽足感又不致攝取過多熱量。

2. 客製化

醬汁、起司、添加糖與精製碳水化合物等隱藏的熱量，造成大部分速食餐點的高熱量；點餐時要求一些簡單的客製化，便能大幅降低卡路里。

卡利嘉說，點份不含麵包的漢堡，多加點生菜和番茄，立刻就能減少約100卡路里。她推薦以生菜堡，作為任何麥當勞 漢堡的健康升級，這不但消除了精緻碳水化合物，同時增添新鮮、爽脆口感。

3. 醬料少一點

醬料中添加了大量的糖、油、不健康脂肪與添加劑，迅速造成卡路里過量。尤其是添加糖，營養價值為零，且會增加肥胖與新陳代謝疾病的風險。

要求不加醬料或附在旁邊，便可控制攝取量。卡利嘉表示，一份醬料平均增加約50-100卡路里熱量；選擇較清淡或較少份量的醬料，或放一旁少量沾取，有助控制卡路里攝取。

4. 燒烤取代油炸

油炸食物的脂肪、鹽分與熱量都較高，烹調的油則含有大量反式脂肪，而反式脂肪與心臟病 、癌症、糖尿病和肥胖都有關。

卡利嘉指出，點餐時選擇燒烤是消除這些不健康元素的簡單方法。燒烤保留了蛋白質的好處，同時脂肪含量明顯較低；她最喜歡將炸雞換成烤雞的地方是福來雞（Chick-fil-A）。

5. 附餐的選擇

儘管碳水化合物聲名不佳，但並非所有的碳水化合物都不健康。卡利嘉說，白麵包和薯條會造成血糖上升與能量不足，而全穀類和富含纖維的替代品則能提供穩定的能量。

包裹著生菜的烤雞肉，可提供瘦肉蛋白質、較少的飽和脂肪與精製碳水化合物；將炸薯條換成更健康的蘋果片或胡蘿蔔條，可增加營養和爽脆口感。卡利嘉會在福來雞選擇綜合了羽衣甘藍、花椰菜、清淡醋汁和酸櫻桃乾的附餐，讓口感更豐富。

6. 喝得更健康

雖然點一大杯含糖飲料可能很誘人，但加脫脂牛奶 與黑咖啡是更健康的選擇。卡利嘉提醒，12盎司的碳酸飲料含有約150-200卡路里，而一杯加脫脂牛奶和黑咖啡僅有15-30卡路里。

在麥當勞，她建議以不加糖的冰茶、健怡可樂或水來搭配生菜漢堡。如果想要增加口味，可來片檸檬。