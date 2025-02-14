這是「小」籠包嗎？紐約一家餐廳賣的重達6盎司

示意圖，非該店小籠包。Image by u_1w1t3dxmzt from Pixabay

哇，好大的小籠包！一家位於Tribeca的中餐廳為紐約客帶來一道令人垂涎、需要大盤子才能品嚐的巨型湯包：和臉差不多大的「小」籠包。

紐約郵報報導，在投入數百萬元重新裝潢後，Upon The Palace於去年底開業，並推出巨型上海湯包，每個直徑5英寸、重達6盎司。

該餐廳稱，這裡是曼哈頓 乃至全美唯一賣這個由高湯、蟹肉與豬絞肉製成特大號湯包的地方，售價為15元。

營運總監尼克·楊（Nick Yang）表示，湯包在中國十分受歡迎，但他發現這裡沒有餐廳在賣，他們希望將它作為新的促銷品。

湯包與小籠包類似，但尺寸更大；做法是將肉餡和高湯凍包在軟薄的麵皮裡蒸熟，但尺寸更大、肉餡份量更多。相較之下，它的重量是一般小籠包的六倍以上，通常約21公克（0.74盎司），大小則是一般3.5吋小籠包的近兩倍。

小籠包是曼哈頓中餐廳的招牌，去年七月開業的鼎泰豐 便以此聞名，也是最難預訂的餐廳之一。美食評論家庫佐（Steve Cuozzo）則撰文稱，中城新開的Blue Blossom在小籠包的品質與大小上都超越鼎泰豐，是他吃過「最好吃的」。

當紐約市 「小籠包大戰」愈趨激烈時，Upon The Palace也急於以超大尺寸的湯包來爭取一席之地。此一手法果然在社群媒體引起熱烈迴響，顧客都表示，會再度上門。

尼克·楊說，他們沒想到會這麼受歡迎，湯包一加入菜單，餐廳就訂購了足夠的食材，每天約做10至20個；但這些大湯包很快就售罄，有時僅一小時就賣光。他表示，準備和蒸煮湯包的時間，就需將近一小時。

自1月22日開賣以來，至今已賣出100多個大湯包。他說，廚房為滿足訂單需求已快「抓狂」，最近有位顧客一次點了六個。

尼克·楊指出，要先用吸管吸食湯汁的大湯包，一個可供四人分享；在上海，湯包傳統上是情侶共享的浪漫菜餚，因此這也是該餐廳在情人節的主打菜。