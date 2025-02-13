費時2年鑽研 醃小黃瓜披薩打入紐約全食超市

醃黃瓜。Image by Alexei from Pixabay

一種首創的冷凍醃黃瓜披薩在「全食超市」(Whole Foods)上市，這一新產品經歷深入的食譜 研發以及針對紐約市 醃黃瓜領域的深入研究。

60歲的食品製造商蓋兒·貝克(Gail Becker)告訴紐約郵報(New York Post)，「我們可能花了兩年致力研發這一披薩，直到我們做到好。」這一冷凍醃黃瓜披薩一塊售價9.99元。

貝克是食品公司Caulipower的創辦人，她與丈夫走訪曼哈頓附近的猶太熟食店，從上西城的Barney Greengrass、上東城的Pastrami Queen，再到默里山(Murray Hill)的Sarge’s、下東城的Katz’s，品嚐所有種類的醃黃瓜。

貝克說：「我們把嘗遍紐約每一間熟食店作為我們的任務，有時候我們會走5哩、10哩，最多17哩。」貝克在洛杉磯長大，幾年前搬到紐約市生活。

最後他們被埃塞克斯街(Essex Street)的The Pickle Guys收服，喜愛那裏堆滿的一桶桶醃漬 食品。

The Pickle Guys自1910年以來一直是該市區的熱門店家，當時整個下東城市可見到忙碌的醃黃瓜市場。

貝克說：「大家從紐約各處來到這裡，用小容器裝滿新鮮醃黃瓜，各種你能想到的都有。」

The Pickle Guys的大蒜風味醃漬品帶有醋和糖的甜甜味道，啟發用來製作貝克披薩的醃漬品食譜，這款披薩有以醃漬食品調味的濃郁白醬，還有烤過的大蒜、莫札瑞拉起司和新鮮的蒔蘿。

雖然貝克最初設想在披薩放上真正的醃黃瓜切片，但最終沒有成功，「披薩必須冷凍，這對醃黃瓜來說太難了。」。

住在格拉梅西(Gramercy)的貝克擁有猶太血統，探索紐約市的醃黃瓜圈對她來說特別有意義。

她已故的雙親是納粹大屠殺的倖存者，貝克的父親在美國的第一份工作便是在下東城埃塞克斯街醃黃瓜店附近的烘焙坊。

貝克說：「我是個有點力求正統的人，這個披薩不需要其他東西了。披薩是為了周二晚上、周五晚上準備的，我希望披薩能讓人們露出笑容。」

她也希望披薩能讓家人凝聚在一起，就像研究這一披薩時讓她與父親更親近，「當我走在下東城的街道上時，我真的能感受到父親的存在，我真的能看見他，我能想像他的身影。這可能是我最喜歡紐約的部分之一。就許多方面而言，我想這一款披薩是為了他而做的。」。