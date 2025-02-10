星巴克今天送免費咖啡 省錢技巧大公開

星巴克於2月10日（周一）全天提供免費的中杯熱咖啡或冰咖啡。美聯社

萬眾矚目的超級盃 周日過後，「免費咖啡 周一」（Free Coffee Monday）來了！

星巴克 於2月10日（周一）全天提供免費的中杯（Tall，12盎司）熱咖啡或冰咖啡。

這家咖啡巨頭表示，費城老鷹隊以40-22擊敗堪薩斯城酋長隊，贏得超級盃，因此星巴克推出優惠，為球迷們的「賽後咖啡」買單。

折扣網站Save The Student整理出了咖啡愛好者不可不知的小技巧，讓你除了今天外，能每天都多省下一些咖啡錢。

1. 下載App

星巴克官方App不僅可以線上點單，節省不少排隊時間，還會在下單前提醒目前有什麼額外優惠，並且幫助你累積點數，讓你少花冤枉錢。

2. 免費咖啡「加大」

就像這次的「免費咖啡周一」，星巴克時常配合節日或大型活動，推出免費領咖啡的優惠，但贈送的中杯咖啡時常讓人喝完不滿足。

網上的達人就分享了許多人不知道的「加大」妙招：可以在點完中杯黑咖啡後加兩份免費的奶（creamer），並且提醒店員用大杯裝，就能不花額外的錢享用到大杯拿鐵。

3. 自備環保杯

為了響應環境保護、減少一次性紙杯的使用，星巴克推出自備杯子享折扣的服務，每次點單後告知店員用自備的隨行杯可節省25美分。

4. 生日免費喝

星巴克金色會員（Gold status）可以在每年生日當天領取免費飲品，種類和大小都沒有限制，只要在點單時和店員表示想使用生日優惠（birthday reward）即可。

Save The Student也提醒，成為金色會員需要先累積450顆星星，換句話說就是星巴克的常客，因此沒有那麼常去買咖啡的人不需要為了這個優惠特地去累積點數，但本來就很常光顧的客人千萬不要錯過這個獨家優惠。