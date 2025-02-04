漢堡不一定不健康 美食網站推薦這5家

漢堡。Image by Rene Santacruz from Pixabay

川普總統對漢堡的熱愛，眾所皆知，德州 一家以他為主題的餐廳，在他勝選當天開張，他與長子小唐納德、馬斯克、小羅勃·甘迺迪在機上享用麥當勞 餐點的照片，也在網路廣為流傳。

為了「讓美國再次健康」，美食網站Delish近日從超過15家速食業者菜單的各種漢堡中，依營養成份（卡路里、碳水化合物、脂肪與鈉含量）推薦了5家「最健康」的漢堡。

南卡羅來納州營養師曼納克（Laura Manaker）表示，漢堡不一定不健康。她說，漢堡確實可以成為均衡飲食的一部分，因為它們是人體必需營養素蛋白質與鐵的良好來源；關鍵在於控制份量，並注意搭配其他食物。以下是Delish的漢堡排名（由後至前）：

5. Whataburger Jr.漢堡

總部位於德州的速食連鎖店的Whataburger Jr.獲得最健康漢堡第五名。該漢堡有 310卡路里、36克碳水化合物和僅3克的飽和脂肪，是Delish調查的漢堡中最低的。根據該公司網站資料，Whataburger Jr.配有蕃茄、生菜、醃黃瓜、洋蔥丁與芥末，但鈉含量為750毫克，高居第二。

4. In-N-Out漢堡

經典漢堡含有16克蛋白質、僅360卡路里、37克碳水化合物、4.5克飽和脂肪與660毫克鈉，比Whataburger Jr.稍微勝出。標準配料是洋蔥、醬料、蕃茄和生菜，不過任何In-N-Out的愛好者都知道，能選擇的食物遠比菜單上的多。

這家總部位於加州的連鎖店「秘密」菜單包括可選擇將麵包換成生菜，製作任何「蛋白質風格」的漢堡，這可以將熱量降至僅200卡路里、4.5克飽和脂肪、390克鈉與8克碳水化合物。

3. 麥當勞漢堡

「金色拱門」的經典漢堡含有13克蛋白質、250卡路里、30克碳水化合物、僅 3.5克飽和脂肪與510毫克鈉。據總部位於芝加哥的麥當勞網站，一個經典漢堡會搭配香脆的醃黃瓜、洋蔥末、蕃茄醬與芥末。

2. 漢堡王 Whopper Jr.

Whopper Jr.是漢堡王旗艦商品華堡的「略小」版本，因其高蛋白含量、低熱量與低鈉而受到好評。據漢堡王網站說明，Whopper Jr.有新鮮的蕃茄、爽脆的生菜、香濃的醃黃瓜與新鮮洋蔥，還有美乃滋與蕃茄醬。

它的蛋白質含量比麥當勞略高（15.2克）、310卡路里、27克碳水化合物和5克飽和脂肪；此外，它的鈉含量是所有評比商品中最低的，僅390毫克。

1. Wendy's Jr.漢堡

Wendy's Jr. 漢堡被Delish選為最健康的漢堡，歸因於它「令人印象深刻的低卡路里」，僅280卡路里；此外，鈉含量只有440毫克，也相對較低，且含有15克蛋白質與25克碳水化合物。總部位於俄亥俄州的溫蒂漢堡網站指出，Jr.漢堡有醃黃瓜、洋蔥、蕃茄醬和芥末。