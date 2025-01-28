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懶人版辣奶油義大利麵好吃好煮 免開火就出餐

世界新聞網／輯
懶人版奶油義大利麵只需要電鍋就能料理。示意圖。（取材自小紅書@胡仔一人食）
懶人版奶油義大利麵只需要電鍋就能料理。示意圖。（取材自小紅書@胡仔一人食）

奶油義大利麵是一道經典且簡單的料理，主要材料包括義大利麵、奶油、蒜頭、鮮奶油（或牛奶）、帕瑪森起司和黑胡椒，可依喜好加入培根、蘑菇或雞肉增添風味。網友分享「懶人版辣奶油義大利麵」，甚至不需要開火，只需要電鍋就能完成料理。

平常做奶油義大利麵時，通常將義大利麵煮熟，撈出瀝乾備用。熱鍋中融化奶油，加入蒜末炒香，接著加入鮮奶油並稍微煮至濃稠，然後將煮好的義大利麵放入醬汁中拌勻，加入帕瑪森起司調味，撒上黑胡椒後即可上桌。

如果就是懶得開火，有網友在小紅書分享簡易的「懶人版辣奶油義大利麵」，直接在電鍋中放入義大利麵、洋蔥、香腸、小番茄、蘑菇，接著加入熱水，需淹過義大利麵，再加入半杯淡奶油，也可用牛奶代替，及韓式辣醬，攪拌均勻後放入起司片，起鍋就完成料理，洋蔥、番茄都被煮到化開，收汁程度剛好，最後裝盤，撒上起司及芹菜，就是好吃的義大利麵。

其他人留言「意麵放在底部的話，需要噴一些油在鍋底和意麵上，不然會黏成一大塊」、「復刻了一下，配方很簡單易做，沒有韓國辣醬換成了麵醬+泰式甜辣醬，煮飯的功夫，中間還有時間去做個湯，孩子讚不絕口」、「昨天晚上刷到今天就做了！成功」、「我天天也這麼吃的，方便」、「看起來確實挺適合懶人的，也許還能用筆尖麵、螺旋麵、貝殼麵或者蝴蝶結麵，這樣就不用掰斷了，更加省一個步驟」。

牛奶 小紅書

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