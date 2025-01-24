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溫蒂漢堡熱門霜淇淋回歸 可惜時間不會太長

編譯周靜芝 / 即時報導
溫蒂漢堡的粉絲高興地得知，這家速食連鎖店重新推出了他們喜愛的香草霜淇淋。美聯社
溫蒂漢堡的粉絲高興地得知，這家速食連鎖店重新推出了他們喜愛的香草霜淇淋。美聯社

溫蒂漢堡的粉絲高興地得知，這家速食連鎖店重新推出了他們喜愛的霜淇淋。該餐廳日前宣布，香草口味霜淇淋又可在全國各地參與活動的門市買到。

美食博主snachwithzach於1月11日在Instagram上分享了這則消息：香草霜淇淋將取代溫蒂新推出的焦糖海鹽霜淇淋。

在此之前，香草霜淇淋曾是去年9月至10月的限時商品，後來被慶祝海綿寶寶誕生25周年的「蟹王堡聯名漢堡」與「海底鳳梨霜淇淋」取代。

溫蒂漢堡並未證實香草口味霜淇淋將於何時停止供應，但snachwithzach表示，這款口味將持續至二月下旬。

Instagram網友對香草霜淇淋的回歸大感興奮。一些人表示，很驚訝地發現這種口味又回到菜單上，而有些則聲稱從來不知道溫蒂取消了這款口味。一位粉絲開心地說，沒想到香草霜淇淋竟然「回來了」。

還有多位網友詢問為什麼香草霜淇淋會從菜單上消失，並堅持要溫蒂將它變成永久口味。一位粉絲建議，只要保留巧克力與香草，然後輪流推出第三種新口味，「不懂他們為何老是取消香草霜淇淋」。

除了香草霜淇淋，溫蒂漢堡還大力推廣於去年12月9日推出的3元霜淇淋鑰匙扣；這項限時優惠提供顧客在消費時可免費獲得迷你杯霜淇淋（Jr Frosty）。溫蒂每年都會推出這項活動，以支持創辦人戴夫·湯瑪斯的基金會。

顧客每購買一個霜淇淋鑰匙扣都可直接幫助寄養青少年找到領養家庭，該基金會迄今已協助安頓美國與加拿大1萬4800多名兒童；這項活動將至2月16日截止。

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