炸雞漢堡大戰延燒 新加入對手叫陣Popeyes

雞肉三明治。示意圖。Image by takedahrs from Pixabay

墨西哥風格餐廳El Pollo Loco宣布，在特定分店推出自創的雞肉三明治，向知名炸雞連鎖品牌業者Popeyes等強勁對手宣戰。

El Pollo Loco執行長威廉斯(Liz Williams)本周稍早在年度ICR投資人會議上確認推出全新雞肉三明治。

El Pollo Loco停止供應烤雞三明治已將近15年，這次選定一些分店試賣雞肉三明治是捲土重來。該公司在致媒體電郵中表示，雞肉三明治是粉絲們要求添加到菜單的其中一款餐點。全新三明治目前處於開發階段，正在測試一些構想。

威廉斯進一步說明，El Pollo Loco計劃對2025年菜單進行創新，目前正處於三年轉型計劃的第二年。今年將致力於品牌現代化、更具相關性、並且年輕化。

雞肉餐點之戰已持續多年，早在2009年，El Pollo Loco就與另一全球知名炸雞連鎖店肯德基 (KFC)在促銷上相較較勁。哥倫比亞廣播公司(CBS News)稱，肯德基最終勝出。

餐飲專業媒體Restaurant Business報導稱，Popeyes於2019年推出炸雞三明治，再次引發業界的雞肉餐點大戰。

Chick-fil-A於2019年8月聲稱Popeyes三明治初始創意源自該公司，儘管Chick-fil-A出面攪局，顧客仍大排長龍買Popeyes炸雞三明治，Popeyes的2019年第四季銷售額大增38%。

2020 年，Fatburger和溫蒂(Wendy's )等速食連鎖店相繼推出雞肉三明治，加入戰爭。

在那之後，Shake Shack、麥當勞 (McDonald's)和漢堡王 (Burger King)等速食連鎖店也推出雞肉三明治。

如今，最強力的競爭對手之一是麥當勞限時推出的「脆雞巨無霸」(Chicken Big Mac.)；漢堡王則以會員為優惠對象，凡消費至少5元便免費提供皇家脆皮三明治(Royal Crispy Sandwich)。

Popeyes另以雞肉三明治為獎勵性餐點，凡透過應用程式下單消費至少10元的顧客免費贈送經典、香辣或鬼椒雞肉三明治。

Jack in the Box、Jollibee和Wingstop也祭出類似特價優惠。

市調業者Global Data零售專家桑德斯(Neil Saunders)說，雞肉三明治非常受歡迎，El Pollo Loco試賣不足為奇。