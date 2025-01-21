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無法滴酒不沾？營養師點名對健康較佳與最糟的酒

記者張聲肇／即時報導
琴酒（gin）。Image by sgroene from Pixabay
琴酒（gin）。Image by sgroene from Pixabay

醫務總監元月3日拋出「喝酒增加罹癌風險」的掃興理論後，還是無法滴酒不沾的人，不妨聽聽營養師的說法，看看對健康較佳與最糟的酒各是什麼，再做定奪。

焦弗瑞（Daryl Gioffre ）是知名的營養師，也是腸胃健康專家。他認為具健康意識的人，最可以放心喝的是琴酒（gin），因為琴酒由杜松子釀成（所以又稱杜松子酒juniper hooch ），是烈酒當中酸性最低的一種，pH值為7，比酸度更大、pH值介於3與4之間的葡萄酒和啤酒都「中性」。

他說，pH值越高，對胃越溫和，越不會打亂人體的酸鹼平衡。對很講究健康的人，以及胃酸過多的人，他建議在酒裡面放些抑酸劑（Acid Kicking Alcohol Alkalizer）。

他說，琴酒的另一好處是不含糖分，可以避免血糖飆高的風險，又可把發炎的機率降到最低。

焦弗瑞提醒大家，以琴酒調製的雞尾酒可沒有上述優點，因為糖漿、果汁、蘇打水「本質上就是糖水，沒啥營養價值，酸度卻爆表。」

再說，杜松子所含的抗發炎成分，不但有助改善皮膚健康，還有降低氧化壓力的作用，也就是說，可以改善自由基過剩、抗氧化物過度耗損的失衡狀況。

琴酒對健康較友善，那對健康最不友善的是甚麼？啤酒仙，聽好了：就是你們的最愛。理由？根據焦弗瑞的說法，啤酒綜合了高酸度、高麩質（蛋白）、高糖分的缺點，又是發酵過的產品，對消化、對新陳代謝，都是一大剋星。

啤酒的原料麥類、玉米等所具的麩質蛋白經發酵，本來就易促進發炎，何況還會傷胃，甚至導致腸道破裂。「對麩質過敏的人，啤酒會弱化你的腸壁，導致系統性發炎，這是許多長期病痛的根源。」發酵過程產生的酒類芳香物（congeners）是不良副產品，會加劇宿醉、增加肝臟的壓力。

和pH值中性的琴酒比起來，啤酒是高酸度的酒，它會破壞身體的酸鹼平衡，自不待言。「高酸度，加上酵母和糖分，會一下子提高胰島素的分泌量，造成血糖失衡。久而久之，血糖飆高會導致胰島素抗拒症、體重增加，以及大家都懼怕的『啤酒肚』。」

不能棄啤酒，改喝琴酒？為了健康，至少可以減量。

啤酒。Image by Marcelo Ikeda Tchelão from P...
啤酒。Image by Marcelo Ikeda Tchelão from Pixabay

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