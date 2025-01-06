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電解質粉可補充水分 營養師：這兩種人要小心

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by cottonbro studio from Pexels
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補充水份是每日重要的課題，當工作忙到沒有時間倒水，或運動後汗水淋漓時忘記喝水，市面上不乏電解質粉或電解質片劑等補水保健食品，讓人在缺乏每日所需水份或感覺水份耗盡時可補充水份，但它們真的有必要嗎？

財星（Fortune）雜誌報導，在花錢購買保健食品前，了解水合作用的原理非常重要。營養師馬娜可（Lauren Manaker）表示，身體中的水約佔體重的60%，具有許多重要功能，能有助於調節體溫、潤滑關節、營養吸收，並促進體內各種化學反應。

喝足夠的水很重要，但電解質粉是如何發揮作用？營養師波弗諾絲（Melissa Boufounos）說，電解質是重要的礦物質，有助調節與維持人體的體液平衡；人體機能有賴鈉、鎂、鉀三種主要的電解質。

馬娜可表示，自來水中含有微量的電解質，而電解質粉則能提供較高劑量的礦物質。波弗諾絲說，這些產品中的鈉也會刺激口渴感覺，使人更常拿起水瓶。

能補充水份的產品對每天都消耗電解質的人最有益處。馬娜可指出，運動員、健身愛好者以及從事劇烈體能活動的人，都可從電解質粉中獲得顯著好處，它們能快速、有效地補充流失的電解質，快速為身體補水。

患有胃病、流感或食物中毒者，也能從電解質粉中獲益，因為這些疾病會造成身體脫水。馬娜可說，居住或將前往氣候炎熱地區旅遊的人，可以利用電解質粉來維持最佳的水合水平，預防因炎熱引發的疾病。

但有些人則需避開這些產品，馬娜可表示，電解質粉或電解質片劑對某些人有好處，但不一定適合所有人；雖然其中添加的糖和鈉可幫助某些人在跑步時補充能量，但糖尿病或高血壓患者在水中添加這些保健食品時則需格外謹慎。

至於這些電解質產品可取代一般的水嗎？答案是「不可以」。波弗諾絲指出，補充水分的粉末和藥片不應取代飲用白開水或其他補充水分的液體。她說，儘管電解質保健食品很受歡迎，而保持水份也很重要，但仍有可能過量攝取電解質；電解質失衡會影響血壓、腎臟功能和心率，因此不宜過度仰賴它們。

值得注意的是，優格、杏與南瓜子等食物也含有電解質中的鈉、鎂、鉀；如果飲食營養豐富、喝大量的水，並適度運動，便不需多花錢購買電解質粉或電解質片劑了。

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