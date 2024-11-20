火雞大餐挑雞胸或雞腿？營養師分析優缺點

火雞餐。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

感恩節晚餐吃火雞，從營養的角度來看，究竟該挑屬於白肉(white meat)的雞胸？還是屬於黑肉(dark meat)的雞腿？爭論不休。

根據市調公司YouGov，選擇白肉或黑肉是感恩節眾多食物爭論之一；2023年民調發現，全美43%的人吃偏好雞胸，22%喜歡雞腿，25%兩種都喜歡，其他人則是兩者都不喜歡。

營養與飲食學院(Academy of Nutrition and Dietetics)發言人、註冊營養師蘇西(Caroline Susie)補充，她喜歡以火雞肉的蛋白質來均衡營養，去皮的白肉和黑色都好。

註冊營養師丹尼斯．埃爾南德斯(Denise Hernandez)表示，白肉主要是胸肉，熱量和脂肪含量低於黑肉。

根據美國農業部 ，一份3盎司去皮烤火雞胸肉(約等於一副撲克牌大小)含有125卡路里、1.8克脂肪和25.6克蛋白質，帶皮烤火雞胸肉則有161卡路里和6.3克脂肪。

蘇西說，蛋白質對於肌肉修復、免疫功能和細胞修復至關重要；選擇飽和脂肪量較低的蛋白質如白火雞肉可降低高膽固醇、心臟病 和中風 風險。

丹尼斯．埃爾南德斯喜歡白肉，她說，白肉富含磷和維生素B群，有益骨骼健康、維生素B群有助於產生能量。

經認證的腸胃營養師、專門研究腸胃疾病和自體免疫疾病的 AEH Nutrition 老板阿德里安．埃爾南德斯(Adrian Hernandez)說，屬於黑肉的雞腿比紅肉精瘦，蛋白質含量確實比白肉略少、脂肪含量比白肉大。

然而，黑肉含有較多鐵和鋅，另富含大量維生素B群，其中包括對皮膚、腸道和神經系統有益的維生素B3、有助於新陳代謝和細胞生長發育的維生素B2，此外，含有更多肌紅蛋白，有助於將氧氣輸送到肌肉。

農業部數據顯示，3盎司火雞腿肉含140卡路里、5.1克脂肪和23.5克蛋白質，與白肉相似。帶皮熱量高達156卡路里、含8克脂肪。

紐黑文大學(University of New Haven School)健康科學學院營養師里昂(Maggie Lyon)補充，黑肉硒含量較高，與鋅和鐵一起支持體內免疫功能和氧氣輸送，並提供抗氧化保護；她偏好黑肉，但感恩節選用白肉，容易配菜。

總結來說，白肉、黑肉各有優缺點，可視個人健康目標及飲食搭配而選擇。