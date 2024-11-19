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實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

編譯周靜芝 / 即時報導
炒蛋。Image by Vladimir Adrian from Pixabay
炒蛋。Image by Vladimir Adrian from Pixabay

許多人和美食作家班妮特（Paige Bennett）一樣喜愛吃炒蛋，並有個人的烹飪方式；但她一直希望能做出既不乾柴、也不濕爛的柔滑口感。以下是班妮特試過的8種方法，而其中有兩種最符合她的「標準」：

1. 低溫慢煮

名廚佛洛倫斯（Tyler Florence）的食譜，用很低的溫度、很長的時間來做炒蛋。班妮特也花了約30分鐘才讓蛋凝固到可從鍋中移到盤子；然而橘黃色、黏糊糊的外觀讓她食慾全消。

2. 沸水攪拌

班妮特表示，這個方法是最奇怪的訣竅之一，需先攪動沸水成漩渦狀，再倒入蛋汁。她說，蛋汁會立即凝成絲狀，再用濾網將之撈出、放入碗中，加點奶油、鹽與胡椒粉；結果口感輕盈有彈性，也不致太乾或太濕，奶油讓口感更豐富、細緻。但使用濾網的過程有點混亂，班妮特還得把蛋中多餘的水分吸乾；但她說，這一切都是值得的，味道和口感都很好，且幾秒鐘就熟了。

3. 加入一勺開水

這個小訣竅很簡單，且不花錢，只需在打好的蛋汁中加一勺白開水。班妮特說，炒出來的蛋和她喜歡的一樣，徹底煮熟、鬆軟而不濕潤，雖然要加入更多的鹽，但整體風味依然極佳。

4. 微波爐烹煮

一想到微波爐加熱，就會讓人聯想到乾柴、橡皮般的口感，這正是班妮特所得到的結果。她將雞蛋、牛奶與調味料一起攪拌，每次微波30秒，大約兩分鐘就可以完全煮熟。她說，如時間急迫，這些缺點或許都不成問題，因為很快就煮熟、所需材料很少，且製作容易。

5. 使用慢燉鍋

慢燉鍋適合作大份量的炒蛋，用來備餐或招待一群人。班妮特將六顆雞蛋、不到一杯的奶油與一杯莫札瑞拉（mozzarella）起司攪拌均勻，在慢燉鍋中融化一湯匙奶油，然後倒入蛋汁，蓋上鍋蓋，以大火煮一小時。結果讓她感到驚喜，雞蛋十分清淡、柔軟和蓬鬆；唯一缺點是底部顏色較黃，但奶油和起司味道濃郁。她表示，這個方法比在爐子上煮很容易許多，下次需要較大份量炒蛋時，她樂於再做一次，不過會把火力維持在小火或中火。

6. 放入烤箱

使用烤箱，也是為了在短時間內煮出大量的炒蛋。班妮特縮小了份量，但烤出來的蛋邊緣又乾又硬。她說，無論是做一人份還是為多人烹煮，她都不會再用烤箱了。

7. 借助雞尾酒雪克杯

用雞尾酒雪克杯來代替打蛋器，班妮特覺得很合理。她金屬製雪克杯中搖晃了幾顆雞蛋，但當打開蓋子時，壓力導致蛋汁爆開，造成一些混亂。煮好的炒蛋呈大塊褶皺狀，口感雖濕潤但有點橡皮味。

8. 使用打蛋器

班妮特指出，這個方法很簡單，只需用小火不停攪拌鍋中的蛋汁、奶油、鹽與胡椒粉，她花了15分鐘，讓蛋液不致凝成塊。她說，她很難忍受太濕的炒蛋，所以把它們倒在一塊較硬的麵包上；結果發現它們口感絲滑和味道豐富，儘管她不會經常照樣做，但對於喜歡濕蛋的人來說，確實不錯。

總結來說，班妮特表示，她學到了幾種新的炒蛋方式，但她最喜歡的是沸水攪拌與用慢燉鍋炒蛋。

雞蛋 食譜 低溫

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