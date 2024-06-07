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家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

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家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

編譯周靜芝 / 即時報導
番茄。Image by Sharon Ang from Pixabay
番茄。Image by Sharon Ang from Pixabay

食譜網站Simply Recipes專欄作者艾貝爾（Robin Asbell）稱，她父親不是美食家，但他對一種食物情有獨鍾，那就是番茄。當她成為廚師後，很希望去探視父親時能為他做道美味的番茄料理，於是她在「瑪莎·史都華烹飪大全」（The Martha Stewart Cookbook）中找到「家政女王」的烤番茄食譜。艾貝爾表示，這道菜十分爽口，番茄的美味完全征服了味蕾。

番茄上的配料製作簡單，將兩湯匙奶油放入一個小平底鍋中熔化，再加入四分之一杯麵包屑，攪拌至呈金黃色；然後關火，加入鹽、胡椒粉各一小撮，以及兩湯匙切碎的香菜，攪拌均勻。配料可提前備好，在室溫下放上幾個小時不成問題。

將烤箱架放在第二高的位置，啟動只有上方加熱的烤灸功能（broiler），將烤盤預熱至華氏350度左右，這樣當把精心調理的番茄放入烤箱時，已經達到理想的溫度。

將四顆番茄的頂端切去半英吋厚，再用刀尖去除中間部分；如果番茄底部不平，可以削去薄薄一片，讓它能直立。將番茄切面朝上放在烤盤上，每個上面加入一湯匙麵包屑混合配料。

烤四至五分鐘，直到麵包屑呈褐色；須小心觀察，它們可能會瞬間變焦。用夾子將番茄放入盤中後即可端上桌。

艾貝爾提供了一個小訣竅，她說，選擇大小適中、形狀均勻寬厚的番茄，約三至四英吋寬的最好。但如果有熟透而個頭又大的牛排番茄（beefsteak tomato），也可以切成兩半，當做兩份來食用；上桌時記得附上牛排刀，讓番茄吃起來更方便。

麵包屑配料可隨個人喜好調整，加入幾湯匙磨碎的帕馬森起司也能增添美味。艾貝爾說，她個人不愛用碎起司，因為它們會將麵包屑融為一體，難以切開。

此外，還可以更換香料：在做麵包屑配料時加入百里香或迷迭香碎，或是用羅勒代替香菜。蒜末、檸檬皮與烤核桃碎或杏仁碎都是簡單而香味濃郁的食材。

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