我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

倫敦男持長刀砍人 13歲男孩不治 4人送醫2警傷重

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

專家說 這類蔬菜優於任何補品

記者張聲肇／即時報導
花椰菜。Image by Lino Lombardi from Pixabay
花椰菜。Image by Lino Lombardi from Pixabay

對環境和食物營養深有研究的作家波倫（Michael Pollan）認為，從食物直接吸收維他命，勝於從維他命丸攝取，因為「人體演化過程中，營養來自食物，不是藥丸。」鼓勵大家多吃蔬菜的他說，蔬菜當中的十字花科，優於任何補品。

著有「雜食者困境」、「為食物辯護」等書的波倫特別推薦包心菜、花椰菜等十字花科蔬菜，因為芸苔屬或芥屬植物極具促進健康的功效。這類蔬菜如羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍、孢子甘藍（Brussels sprouts）、花菜，是菜市場上最結實也最脆的菜，能促進循環、暢通血液，也能防止多種與年齡有關的疾病。

科學家相信，花椰菜等十字花科蔬菜含硫磺類的硫代葡萄糖苷（glucosinolates），這是辛辣植物的天然成分，如芥末，也是這類蔬菜有苦味的原因。咬下一口，慢慢咀嚼，其中的辛辣成分，會分解成活性很強的營養素，有防止某些癌症的功效。可是，把這些成分合併到藥丸裡面，作用就不如從食物直接吸收。波倫說，「把這個成分找出來，然後把它放到藥丸裡去，效果不一樣。」

科學研究一再指出，人體能夠從營養丸吸收的成分與數量，差別很大，從零到毒都有可能。再說，營養補品的管理很鬆散，吃進肚裡的到底是甚麼，很難確知。營養藥丸到底在補你還是害你，更幾乎不可能確知。

相對的，多吃新鮮蔬果如花椰菜的長期好處，則有無數科學證據可以證明，譬如，較不易中風、心臟更健康、腹部肥肉較少、罹患2型糖尿病的機率較低、認知能力退化較緩，科學家認為，這絕非偶然。

波倫說，飲食加上運動的好處，絕對不是營養丸所能比擬。

中風 癌症

上一則

台灣IKEA也賣夜市小吃 香腸米堡上市、加碼焦糖霜淇淋

下一則

房子買在好學區 平均多付近30萬

延伸閱讀

海獅可愛 遊客互動仍需保持距離

海獅可愛 遊客互動仍需保持距離
少用棉花棒 清耳朵最好方法竟是…別碰

少用棉花棒 清耳朵最好方法竟是…別碰
南加賭城高鐵開工 沿線期繁榮 地產專家：過程漸進

南加賭城高鐵開工 沿線期繁榮 地產專家：過程漸進
傳中國航艦福建號即將海試 專家稱為期不遠

傳中國航艦福建號即將海試 專家稱為期不遠

熱門新聞

一名空服員提出七種常見的錯誤隨身行李打包方式，圖為行李示意圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

2024-04-23 20:10
公平人壽保險公司調查發現，很多人的儲蓄行為是錯誤的。示意圖。（取材自pexels.com@Joslyn Pickens)

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

2024-04-25 19:45
北卡女子巴克去年興奮地買下第一棟房子，沒想到是惡夢的開始。擷取自Sam Barker TikTok @samantha.barker8

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

2024-04-23 19:35
iJoy無線耳機(iJoy Wireless Headphones)。圖取自Amazon.com

不輸名牌 20元覆耳式耳機8.5萬人愛用

2024-04-23 10:26
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

手機業者折扣 55歲以上者要把握

2024-04-29 11:36
Image by benscripps from Pixabay

這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢

2024-04-25 12:28

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷