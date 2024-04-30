專家說 這類蔬菜優於任何補品

花椰菜。Image by Lino Lombardi from Pixabay

對環境和食物營養深有研究的作家波倫（Michael Pollan）認為，從食物直接吸收維他命，勝於從維他命丸攝取，因為「人體演化過程中，營養來自食物，不是藥丸。」鼓勵大家多吃蔬菜的他說，蔬菜當中的十字花科，優於任何補品。

著有「雜食者困境」、「為食物辯護」等書的波倫特別推薦包心菜、花椰菜等十字花科蔬菜，因為芸苔屬或芥屬植物極具促進健康的功效。這類蔬菜如羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍、孢子甘藍（Brussels sprouts）、花菜，是菜市場上最結實也最脆的菜，能促進循環、暢通血液，也能防止多種與年齡有關的疾病。

科學家相信，花椰菜等十字花科蔬菜含硫磺類的硫代葡萄糖苷（glucosinolates），這是辛辣植物的天然成分，如芥末，也是這類蔬菜有苦味的原因。咬下一口，慢慢咀嚼，其中的辛辣成分，會分解成活性很強的營養素，有防止某些癌症 的功效。可是，把這些成分合併到藥丸裡面，作用就不如從食物直接吸收。波倫說，「把這個成分找出來，然後把它放到藥丸裡去，效果不一樣。」

科學研究一再指出，人體能夠從營養丸吸收的成分與數量，差別很大，從零到毒都有可能。再說，營養補品的管理很鬆散，吃進肚裡的到底是甚麼，很難確知。營養藥丸到底在補你還是害你，更幾乎不可能確知。

相對的，多吃新鮮蔬果如花椰菜的長期好處，則有無數科學證據可以證明，譬如，較不易中風 、心臟更健康、腹部肥肉較少、罹患2型糖尿病的機率較低、認知能力退化較緩，科學家認為，這絕非偶然。

波倫說，飲食加上運動的好處，絕對不是營養丸所能比擬。