鐵人料理華裔廚師父子檔拍抖音 傳授將日常食材變為精緻美食

「鐵人料理」華裔名廚李國緯和小兒子傑特·班特李。(Instagram)

一對父子在廚房裡找事做。兒子從冰箱裡翻出了冷凍鬆餅、香蕉等等剩餘食材，隨手就拋給老爸，還問他：「你可以弄出個精緻美食出來嗎？」當然可以，這位老爸可是「鐵人料理」(Iron Chef)華裔名廚李國緯(Susur Lee)。

只見李國偉將鬆餅攤開，鋪上自製草莓果醬、顆粒花生、切丁香蕉等等餡料，像壽司一樣捲起來，再用一張中式春捲皮包覆在外層，然後下鍋油炸，創造出一道別緻的中西合璧花生果醬三明治捲。然後父子兩人坐下來，大快朵頤。

這只是李氏父子所拍攝的許多「膾炙人口」短視頻之一；在類似影片中，名廚爸爸和從事內容創作的小兒子傑特(Jet Bent-Lee)，各自發揮所長，向觀眾示範如何將一般家庭廚房中常見的食材，甚至是剩菜，轉化為精緻美食。短短幾年，這對父子在抖音 網站上已經吸引了超過620萬名粉絲。

「那是疫情 期間，餐廳都關閉了，我們整天關在家裡，想找點事做。」26歲的傑特談到父子倆拍攝短片的緣起，「一開始只是心血來潮，沒想到觀眾真的很喜歡。」每支短片開頭第一句話都是：「老爹，你可以用冷凍披薩(或是任何傑特在家裡找到的食物)弄出一道精緻美食出來嗎？」

「一開始我真的是摸不著頭緒，不瞭解這些影片有什麼娛樂價值，」今年65歲的李國緯說：「然後我慢慢懂了，觀眾就是喜歡看這種影片。他們不用品嘗片中的餐點，當然我知道它很好吃，但我現在想要展示我的另外一面，其實我也可以當個藝人。」

由於大多數的抖音愛用者都是年輕人，「這讓我得以接觸到新生代，」來自香港 的李國緯表示，「他們可以從我這裡學習到我的智慧和家庭價值。」

幾乎每支影片的點閱率都破百萬次，令傑特感到備受肯定，更為父親感到高興，「他一直沒有機會在社群平台上展現才藝。」

父子倆合作拍攝影片，也令彼此關係更加緊密。「成長過程中，我父親工作非常辛苦，我不常見到他，因為他總是在餐廳裡，」傑特指出，「現在我們一起工作，幾乎天天見面。」

「(見面機會)幾乎太多了，」李國緯故意開兒子的玩笑，隨後給了他一個大大的擁抱。