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青菜變美味的新助手：味噌奶油

記者張聲肇／即時報導
花椰菜。Photo by Tyrrell Fitness And Nutrition on Unsplash
花椰菜。Photo by Tyrrell Fitness And Nutrition on Unsplash

Simply Recipes網站撰稿人梅根‧史考特（Megan Scott）每天晚餐必有的蔬菜如烤蘆筍、清炒甘藍、燙花椰菜吃多了，覺得至少味道和色澤再加強些會更好，於是想到了一樣讓青菜更美味的好幫手：味噌奶油（miso butter）。

味噌和奶油的搭配，讓她想起花生醬加果醬、肉桂加糖、焦糖加海鹽等經典絕配。味噌的香味和鹹味，配上奶油的濃郁與色澤，稱得上是完美的結合。講究品味的史考特自己又想出一個「秘方」，讓味噌奶油的誘惑更讓人難以抵擋--滴幾滴烤芝麻油（輕炒後壓榨而成的麻油）。

這一招會讓青菜更加美味可口，道理很簡單：青菜所缺的油性（脂肪）、鹹味和鮮味，味噌奶油都具備，麻油更增加盤中的香氣。味噌奶油立即挑動你的味蕾，但它的味道卻很含蓄，不會壓過青菜的天然味道，而只認分地扮演「提味」的角色。

美味味噌奶油醬的作法很簡單：軟化的加鹽或不加鹽奶油一塊（8大匙/4盎司）、白味噌（shiro miso）2大匙、烤芝麻油2茶匙，用叉子或筷子攪拌，用手持攪拌器效果更佳。

攪拌完成後，放到密封容器內，再放入冰箱，可保存一個月；若打算一周內用完，室溫保存即可。

史考特最常把味噌奶油醬加到蒸熟的花椰菜上，趁熱用一、兩大匙拌勻。櫛瓜（zucchini）、蘆筍、球芽甘藍（Brussels sprouts）、青江菜......幾乎無菜不宜。

炒菜也可用味噌奶油。味噌會讓鍋底呈黃褐色，這純是味道所在，所以快炒好的時候，記得加點水或高湯，用鏟子鏟起來。

青菜之外，烤地瓜、蒸花菜（steamed cauliflower）、烤南瓜、烤或煮整根玉米，塗上一層味噌奶油，風味更突出。

梅根

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