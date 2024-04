測試市售雞高湯 這個賣場的品牌最佳

雞高湯。示意圖。Image by Lisa Redfern from Pixabay

市面上的雞高湯芸芸種種,商標與成分表說明不了甚麼,標價高也不表示高品質或合你胃口,那到底買哪一種較好?

紐約時報 產品評介網站Wirecutter採訪組品嚐了15個全國銷售的品牌,每份的鈉含量不超過150毫克(milligrams),選出前三名。排名對象鹹度不能高的原因是,不夠鹹可自己加鹽,太鹹可拿不掉,只能加水,這會沖淡「高湯」味。

採訪組認為,Target 超市的自家品牌雞高湯最具原味,味道最好,不論用來蒸菜、燉飯、做湯或做菜,都是最佳素材。Wirecutter前總編輯楊文霓(Winnie Yang譯音)把Target超市賣4元的「好收牌有機不加鹽雞骨高湯」(Good & Gather Organic No Salt Added Chicken Bone Broth )列為上品,理由是「嚐起來、聞起來都像是我自己用整隻烤雞燉煮出來」的好湯,味道甘美香甜又豐潤,還有濃郁的烤雞香。

如果要買味道淡些、顏色亮些的雞高湯,採訪組建議「想像牌有機走地雞高湯」( Imagine Organic Free Range Chicken Broth),從亞馬遜 18元買得到。這品牌的雞湯,用來煮麵最棒,水分被雞蛋麵、大白菜吸掉一點之後,味道更鮮美,若要加幾片檸檬或擠幾滴檸檬汁,千萬不要讓酸味壓過湯的主旋律。採訪組認為,想像牌高湯是多功能湯,水煮魚、蒸燉、做成醬汁、做湯都適合,不論哪一種料理,不讓它喧賓奪主的,都可用來提味。

同樣Target超市自家品牌的「好收牌不加鹽雞高湯」( Good & Gather No Salt Added Chicken Stock )雖然只賣2元,是15種當中最便宜的,卻勇奪第三名,採訪組成員打破頭都沒預料到。它沒雞骨高湯不濃,但比想像牌的味道更強。三種比起來,它的菜味最重,因為成分表顯示,加了有機蔬菜的味道,也加了大白菜汁,是煮湯麵的絕佳湯頭。也有記者認為,更適合燉肉或加到填料裡。

