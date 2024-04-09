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測試市售雞高湯 這個賣場的品牌最佳

本報記者張聲肇即時報導
雞高湯。示意圖。Image by Lisa Redfern from Pixabay
雞高湯。示意圖。Image by Lisa Redfern from Pixabay

市面上的雞高湯芸芸種種，商標與成分表說明不了甚麼，標價高也不表示高品質或合你胃口，那到底買哪一種較好？

紐約時報產品評介網站Wirecutter採訪組品嚐了15個全國銷售的品牌，每份的鈉含量不超過150毫克（milligrams），選出前三名。排名對象鹹度不能高的原因是，不夠鹹可自己加鹽，太鹹可拿不掉，只能加水，這會沖淡「高湯」味。

採訪組認為，Target超市的自家品牌雞高湯最具原味，味道最好，不論用來蒸菜、燉飯、做湯或做菜，都是最佳素材。Wirecutter前總編輯楊文霓（Winnie Yang譯音）把Target超市賣4元的「好收牌有機不加鹽雞骨高湯」（Good & Gather Organic No Salt Added Chicken Bone Broth ）列為上品，理由是「嚐起來、聞起來都像是我自己用整隻烤雞燉煮出來」的好湯，味道甘美香甜又豐潤，還有濃郁的烤雞香。

如果要買味道淡些、顏色亮些的雞高湯，採訪組建議「想像牌有機走地雞高湯」（ Imagine Organic Free Range Chicken Broth），從亞馬遜18元買得到。這品牌的雞湯，用來煮麵最棒，水分被雞蛋麵、大白菜吸掉一點之後，味道更鮮美，若要加幾片檸檬或擠幾滴檸檬汁，千萬不要讓酸味壓過湯的主旋律。採訪組認為，想像牌高湯是多功能湯，水煮魚、蒸燉、做成醬汁、做湯都適合，不論哪一種料理，不讓它喧賓奪主的，都可用來提味。

同樣Target超市自家品牌的「好收牌不加鹽雞高湯」（ Good & Gather No Salt Added Chicken Stock ）雖然只賣2元，是15種當中最便宜的，卻勇奪第三名，採訪組成員打破頭都沒預料到。它沒雞骨高湯不濃，但比想像牌的味道更強。三種比起來，它的菜味最重，因為成分表顯示，加了有機蔬菜的味道，也加了大白菜汁，是煮湯麵的絕佳湯頭。也有記者認為，更適合燉肉或加到填料裡。

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Target 紐約時報 亞馬遜

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