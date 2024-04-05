我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國渡輪海上失火乘客跳海逃生 船上108人平安獲救

皇后區遊民庇護所占紐約市4成 民代籲平均分配

是拉差辣醬終於重返貨架 粉絲卻發現辣度減低

編譯周靜芝 / 即時報導
風靡全美數十年的是拉差辣椒醬（Sriracha）已缺貨很長一段時間，痛苦的粉絲們終於欣喜得知匯豐食品（Huy Fong Foods）的「公雞醬」再次出現在超市貨架與餐廳餐桌上，可為熱騰騰的河粉與拉麵增添美味。路透
風靡全美數十年的是拉差辣椒醬（Sriracha）已缺貨很長一段時間，痛苦的粉絲們終於欣喜得知匯豐食品（Huy Fong Foods）的「公雞醬」再次出現在超市貨架與餐廳餐桌上，可為熱騰騰的河粉與拉麵增添美味。路透

風靡全美數十年的是拉差辣椒醬（Sriracha）已缺貨很長一段時間，痛苦的粉絲們終於欣喜得知匯豐食品（Huy Fong Foods）的「公雞醬」再次出現在超市貨架與餐廳餐桌上，可為熱騰騰的河粉與拉麵增添美味；不過，他們的興奮並沒有維持太久。

今日美國報（USA Today）報導稱，「美國版老乾媽」的死忠鐵粉們最近熱議的話題是，它的辣度減低，風味似乎不如以往；隨著許多人透過自己的舌尖加入品評，這類的抱怨也在網路上蔓延開來。

美食網站「外賣」（The Takeout）撰稿人格拉利亞（Luke Gralia）指出，新到貨的是拉差辣椒醬經典蒜味與醋味依舊，但那令人垂涎的辣度似乎降低了。

社群網站Reddit的一位網友也表達了相同的感受。他說，一開始他以為只是自己的味蕾有問題，直到嘗了其他的辣椒醬。

在許多口味測試中，匯豐經常被拿來與競爭對手龍牌辣椒醬（Dragon Sauce）相提並論，後者是由匯豐在加州的前辣椒供應商安德伍德農場（Underwood Ranches）所生產。

1988年，匯豐與安德伍德農場建立了合作關係，由後者供應墨西哥紅辣椒，這是匯豐辣椒醬的主要原料。隨著是拉差辣椒醬熱賣所創造出的商業傳奇，安德伍德農場也為匯豐種植超過1億磅的辣椒，但這段夥伴關係在2016年畫下句點。

匯豐因付款爭議提起訴訟，2019年，陪審團判決匯豐需向安德伍德支付2330萬元賠償。此後，匯豐開始依賴其他辣椒供應商。

匯豐公司在回應外界評論的電子郵件中說明，產品「保持辣味」（stay spicy），並表示配方沒有改變，但每一批辣椒的味道與顏色都不一樣，取決於該公司從何處採購新鮮辣椒以及辣椒收穫的時間。

雖然網路上粉絲所分享的口味測試可能缺乏科學嚴謹性，但眾口鑠金的結果，讓一些匯豐的粉絲轉而投向龍牌辣椒醬，並稱龍牌具有他們所懷念的辛辣風味。

匯豐 是拉差辣椒醬 加州

上一則

多年沒連絡突收亡父龐大遺產 少女想獨占被母批太自私

下一則

從報到櫃台到登機門得走20分鐘？走最久的5個美國機場

延伸閱讀

中國青年瘋「青團」 芋泥酪梨榴槤都可入餡

中國青年瘋「青團」 芋泥酪梨榴槤都可入餡
芬太尼吸食者頻竊冰淇淋店 最愛這口味

芬太尼吸食者頻竊冰淇淋店 最愛這口味
美味的牛角椒

美味的牛角椒
好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

熱門新聞

蟹肉棒。Image by Tomasz Mikołajczyk from Pixabay

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

2024-03-28 11:35
一般原則下，延後領取社安金較為有利，但有些人可能更適合在符合資格後立即申請。(美聯社)

這5種人 62歲就應領社安金

2024-03-28 12:45
示意圖。Image by postcardtrip from Pixabay

牢房、太平間…你不知郵輪附帶這些設施

2024-03-28 14:27
判斷肉質高下，除了沒有流出來的水，另一重要指標是脂肪的紋理要清晰。（歐新社）

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

2024-04-04 09:49
Photo by Nicole Geri on Unsplash

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

2024-04-01 09:16
超級名模吉賽兒邦臣。路透

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

2024-03-29 11:15

超人氣

更多 >
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病
維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議

維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議
愛旅行的長者 世界這3個城市值得一看

愛旅行的長者 世界這3個城市值得一看