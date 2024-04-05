是拉差辣醬終於重返貨架 粉絲卻發現辣度減低

風靡全美數十年的是拉差辣椒醬（Sriracha）已缺貨很長一段時間，痛苦的粉絲們終於欣喜得知匯豐食品（Huy Fong Foods）的「公雞醬」再次出現在超市貨架與餐廳餐桌上，可為熱騰騰的河粉與拉麵增添美味。路透

風靡全美數十年的是拉差辣椒醬 （Sriracha）已缺貨很長一段時間，痛苦的粉絲們終於欣喜得知匯豐 食品（Huy Fong Foods）的「公雞醬」再次出現在超市貨架與餐廳餐桌上，可為熱騰騰的河粉與拉麵增添美味；不過，他們的興奮並沒有維持太久。

今日美國報（USA Today）報導稱，「美國版老乾媽」的死忠鐵粉們最近熱議的話題是，它的辣度減低，風味似乎不如以往；隨著許多人透過自己的舌尖加入品評，這類的抱怨也在網路上蔓延開來。

美食網站「外賣」（The Takeout）撰稿人格拉利亞（Luke Gralia）指出，新到貨的是拉差辣椒醬經典蒜味與醋味依舊，但那令人垂涎的辣度似乎降低了。

社群網站Reddit的一位網友也表達了相同的感受。他說，一開始他以為只是自己的味蕾有問題，直到嘗了其他的辣椒醬。

在許多口味測試中，匯豐經常被拿來與競爭對手龍牌辣椒醬（Dragon Sauce）相提並論，後者是由匯豐在加州 的前辣椒供應商安德伍德農場（Underwood Ranches）所生產。

1988年，匯豐與安德伍德農場建立了合作關係，由後者供應墨西哥紅辣椒，這是匯豐辣椒醬的主要原料。隨著是拉差辣椒醬熱賣所創造出的商業傳奇，安德伍德農場也為匯豐種植超過1億磅的辣椒，但這段夥伴關係在2016年畫下句點。

匯豐因付款爭議提起訴訟，2019年，陪審團判決匯豐需向安德伍德支付2330萬元賠償。此後，匯豐開始依賴其他辣椒供應商。

匯豐公司在回應外界評論的電子郵件中說明，產品「保持辣味」（stay spicy），並表示配方沒有改變，但每一批辣椒的味道與顏色都不一樣，取決於該公司從何處採購新鮮辣椒以及辣椒收穫的時間。

雖然網路上粉絲所分享的口味測試可能缺乏科學嚴謹性，但眾口鑠金的結果，讓一些匯豐的粉絲轉而投向龍牌辣椒醬，並稱龍牌具有他們所懷念的辛辣風味。