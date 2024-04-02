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纖細但仍有咬勁 煮出完美天使麵這樣做

編譯周靜芝 / 即時報導
義大利麵。Photo by Wow Phochiangrak on Pixabay
義大利麵。Photo by Wow Phochiangrak on Pixabay

義式天使麵（angel hair pasta）的魅力之一，在於它細如髮絲的麵體；缺點是，在烹煮這種易碎的麵條時，想要享受完美口感可能是一大挑戰。美食網站Tasting Table報導，雖然不容易煮出有咬勁的天使麵，但並非完全不可能；只需稍加注意，就能確保天使麵（又稱capellini）保持Q彈，不會變成一鍋軟爛的麵糊。

Tasting Table建議，準備以天使麵當晚餐時，可從製造標籤上建議的烹煮時間減去一兩分鐘；這樣是考慮到麵條在加入醬汁時，也會額外受熱。減去一兩分鐘，當醬汁與麵條混合時，事先煮好的熱醬汁會讓天使麵的熟度恰到好處，不致因太過軟爛而降低食慾。這個小訣竅，特別適合用來煮鮮蝦干貝義大利麵。

煮麵時，先在滾水中加入一兩匙橄欖油，只需幾分鐘，便可以用叉子將麵撈出。品嘗一兩根麵條的熟度與口感，如果不打算加入較熱的醬汁，便可達到彈牙又帶點嚼勁的程度，而不會硬到咬不動，像是剛打開包裝的麵條。

由於天使麵的纖細特質，搭配清淡的醬汁，會讓麵條更加美味。Tasting Table指出，巧妙平衡各種食材與風味，這樣就能煮出一盤齒頰留香的天使麵。當然，任何義大利麵都可以撒上碎起司、新鮮香草植物與大量黑胡椒、海鹽或紅辣椒；如此美味的一餐，才不負「天使」之名。

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