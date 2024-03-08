我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州華男遭棄屍華府 法醫屍檢：死者混用酒精毒品

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

蛋白質多糖較少 這兩種優格最健康

編譯周靜芝 / 即時報導
優格。Photo by Vicky Ng on Unsplash
優格。Photo by Vicky Ng on Unsplash

吃優格好處多，營養師娜迪歐（Jamie Nadeau）表示，雖然任何優格都屬優質飲食，但希臘優格與冰島優格（skyr）是最健康的選擇，因為它們糖分較少、蛋白質較多。她說，由於製作方式，使這兩種優格的蛋白質含量較高，但具體份量各品牌略有不同。

今日美國報（US Today）報導，希臘優格是普通優格經過濾後去除乳清或液體。這樣製作出來的優格更稠凝，味道更香濃；由於密度更高，它比一般未經過濾的優格含有更多蛋白質。

冰島優格同樣經過過濾，比普通優格需要更多的牛奶，因此這種濃稠的優格是高蛋白之選。

例如，100克原味優格約含有3.5克蛋白質，同樣份量的希臘優格含有9克蛋白質，冰島優格則含有10克。

娜迪歐指出，如果不喜歡希臘優格與冰島優格的濃稠，也不用擔心，因為所有優格都對健康有益，可依個人喜好選一種口感佳、會繼續想吃的。她說，無論選哪一種優格，最好添加些脂肪與纖維，使它成為營養均衡的膳食，例如水果（即使是冷凍的）、麥片、穀麥、花生醬或杏仁醬。

優格既是健康的零食，也可當作正餐的一部分。營養專家指出，優格含有鈣、磷、鋅、硒、碘、核黃素、維生素B5與B12。2020年的一項研究發現，經常吃優格的人飲食品質較佳，肥胖風險更低，纖維、鈣、鎂、鉀與維生素D的攝取量也較高。

優格還含有益生菌，有助於腸道健康。益生菌是天然存在於腸道中的活性微生物，也存在於食品、保健食品與美容產品中。專家表示，益生菌能對抗壞菌，維持腸道中好菌的數量。

優格的唯一要注意的是含糖量，所幸市售原味優格與含糖優格一樣容易找到。娜迪歐說，她總是查看標籤上添加糖的含量，因為通常都很高，有些希臘優格的添加糖甚至高達18克。

冰島 牛奶

上一則

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

延伸閱讀

第四代植物肉漢堡排上市 飽和脂肪減少60%

第四代植物肉漢堡排上市 飽和脂肪減少60%
養生／素食女 髖部骨折風險較高

養生／素食女 髖部骨折風險較高
冰島村民因火山噴發撤離 現可返回但風險自負

冰島村民因火山噴發撤離 現可返回但風險自負
水果燕麥優格

水果燕麥優格

熱門新聞

好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

2024-03-04 11:24
Image by rostichep from Pixabay

4種每月帳單 別設定自動付款

2024-03-07 09:46
Image by Udo Voigt from Pixabay

防年老肌肉流失 這是最佳維他命

2024-03-04 09:52
示意圖。Image by Darko Stojanovic from Pixabay

妻罹末期乳癌 丈夫隱瞞病情 讓她吃實驗藥多活了21年

2024-03-01 13:25
炸薯條。示意圖。Image by Matthias Böckel from Pixabay

在家炸出香脆麥當勞薯條 前麥當勞廚師教你

2024-03-01 10:25
Trader Joe's 2日透過簡短聲明宣布召回雞肉小籠包（Steamed Chicken Soup Dumplings）。圖取自USDA

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

2024-03-05 09:34

超人氣

更多 >
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
逾16%年收上繳州及地方稅 這個州登全美繳稅之冠

逾16%年收上繳州及地方稅 這個州登全美繳稅之冠
張學友出事了 遵循醫囑靜養 3場演唱會突喊卡

張學友出事了 遵循醫囑靜養 3場演唱會突喊卡
上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所
自家後院遇黑熊 55歲婦病床上淚憶：牠壓我身上咬我

自家後院遇黑熊 55歲婦病床上淚憶：牠壓我身上咬我