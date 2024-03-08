蛋白質多糖較少 這兩種優格最健康

優格。Photo by Vicky Ng on Unsplash

吃優格好處多，營養師娜迪歐（Jamie Nadeau）表示，雖然任何優格都屬優質飲食，但希臘優格與冰島 優格（skyr）是最健康的選擇，因為它們糖分較少、蛋白質較多。她說，由於製作方式，使這兩種優格的蛋白質含量較高，但具體份量各品牌略有不同。

今日美國報（US Today）報導，希臘優格是普通優格經過濾後去除乳清或液體。這樣製作出來的優格更稠凝，味道更香濃；由於密度更高，它比一般未經過濾的優格含有更多蛋白質。

冰島優格同樣經過過濾，比普通優格需要更多的牛奶 ，因此這種濃稠的優格是高蛋白之選。

例如，100克原味優格約含有3.5克蛋白質，同樣份量的希臘優格含有9克蛋白質，冰島優格則含有10克。

娜迪歐指出，如果不喜歡希臘優格與冰島優格的濃稠，也不用擔心，因為所有優格都對健康有益，可依個人喜好選一種口感佳、會繼續想吃的。她說，無論選哪一種優格，最好添加些脂肪與纖維，使它成為營養均衡的膳食，例如水果（即使是冷凍的）、麥片、穀麥、花生醬或杏仁醬。

優格既是健康的零食，也可當作正餐的一部分。營養專家指出，優格含有鈣、磷、鋅、硒、碘、核黃素、維生素B5與B12。2020年的一項研究發現，經常吃優格的人飲食品質較佳，肥胖風險更低，纖維、鈣、鎂、鉀與維生素D的攝取量也較高。

優格還含有益生菌，有助於腸道健康。益生菌是天然存在於腸道中的活性微生物，也存在於食品、保健食品與美容產品中。專家表示，益生菌能對抗壞菌，維持腸道中好菌的數量。

優格的唯一要注意的是含糖量，所幸市售原味優格與含糖優格一樣容易找到。娜迪歐說，她總是查看標籤上添加糖的含量，因為通常都很高，有些希臘優格的添加糖甚至高達18克。