第四代植物肉漢堡排上市 飽和脂肪減少60%

植物肉製造商Beyond Meat。美聯社

植物肉製造商Beyond Meat正改良其招牌植物肉漢堡排，希望以更健康的食材挽救在美國的銷售量。

美聯社報導，總部位於加州 埃爾塞貢多（El Segundo）的公司在2月21日宣布，新推出的Beyond Burger漢堡排與Beyond Beef牛肉漢堡排將以酪梨油取代菜籽油與椰子油，讓飽和脂肪減少了60%；新的植物肉產品還減少了鈉含量以及增加蛋白質成分。新產品預計春季在美國上市。

Beyond Meat不斷改良產品，這已是第四代植物肉漢堡排；創辦人兼執行長布朗（Ethan Brown）表示，這是自2016年推出植物肉漢堡排以來，該品牌產品最大的進展。

Beyond Meat正面臨著扭轉美國銷售下滑的壓力，2023年前九個月，由於市場需求疲軟，全美營收下降了34%。該公司在去年11月表示，打算裁員 19%，並考慮削減部分商品（如素肉乾）與減少在中國的業務。

拜供應麥當勞 植物肉漢堡排、雞塊之賜，Beyond Meat在歐洲的銷售額持續上升；去年前九個月，其國際收入增長了17%。但這不足以抵消美國市場的衰退，美國的麥當勞雖已試過推出Beyond Meat植物肉漢堡排，但並未將它列入常態菜單選項。

新的植物肉漢堡排在健康上有明顯的改善，飽和脂肪含量為2克，佔每日建議攝取量的10%，鈉含量佔建議攝取量的14%；每塊漢堡排熱量為230卡路里，與先前相同。

相較之下，連鎖超市克羅格（Kroger）的 80/20牛肉漢堡排鈉含量較低，但飽和脂肪含量為9克（佔建議攝取量的45%），熱量為290卡路里。Beyond Meat新的植物肉漢堡排飽和脂肪與鈉含量也低於主要競爭對手Impossible Foods的漢堡排Impossible Burger。

Beyond Meat過去一直使用豌豆蛋白來製作漢堡排，新產品中添加了小扁豆、米與蠶豆，以提高嚼勁和蛋白質含量。新的漢堡排含有21克蛋白質，而80/20牛肉漢堡排與Impossible Burger的蛋白質含量均為19克。