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為何店裡的吐司麵包能放一周 自己做的三天得吃完？

編譯周靜芝 / 即時報導
為什麼自己費心做出的吐司麵包得在三天內吃完，而在店裡花3元買的一般吐司卻能放上一周、甚至更長時間？美聯社
為什麼自己費心做出的吐司麵包得在三天內吃完，而在店裡花3元買的一般吐司卻能放上一周、甚至更長時間？美聯社

喜歡在家烘焙的人或許有過這樣的疑問，為什麼自己費心做出的吐司麵包得在三天內吃完，而在店裡花3元買的一般吐司卻能放上一周、甚至更長時間？

美食網站Tasting Table報導稱，要回答這個問題，不妨回顧一下麵糰的發展史。1962年，位於英國喬利伍德（Chorleywood）的英國烘焙工業研究協會（British Baking Industries Research Association）發明了能讓麵包保質更久的方法。

這項由科學家所發明的「喬利伍德麵包製法」（Chorleywood Baking Process, CBP），利用高速攪拌改變麵糰的蛋白質結構，使其在酵母快速發酵過程中能充分展延並保有氣孔。這項革命性技術，是麵包大量生產的一大里程碑，讓消費不起或沒時間自己動手做的美食愛好者，可以天天吃到麵包。

但大量生產的吐司麵包，不但影響了口感，也無法兼顧品質；為進一步延長保存時間，添加劑與麵糰改良劑應運而生，商業效益低的「長時間發酵」幾乎完全被淘汰。麵糰改良劑包括酵素（enzymes）、乳化劑（emulsifier）與氧化劑（oxidizing agent），它們能使發酵的麵包在製作過程中保持品質穩定，並變得更加鬆軟。

烘焙後的麵包容易滋生細菌孢子，為延長保存期限並增強對微生物污染的抵抗力，市售吐司麵包通常會添加合成抗菌藥（穩定劑和防腐劑等）；工廠在製作過程中也會以封閉、高速攪拌機大力攪拌麵糰，讓麵包中的氣孔細膩、均勻。

如果沒有這些對健康有疑慮的食品添加劑，一般麵包的保質期只有三至四天。因此以麵包為主食者，若希望不吃到添加劑，就得捲起袖子、每周自己做新鮮的吐司麵包。

CBP

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