40%成人膽固醇高 少碰5食物

避免膽固醇過高，營養專家建議民眾應避免全脂乳製品、紅肉、加工食品和反式脂肪。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC)統計，美國每五名成年人中就有兩人膽固醇過高，即約40%成人膽固醇過高，增加中風 與心臟病 的風險；網路媒體BuzzFeed報導，營養專家建議，膽固醇過高者應少碰五類食物。

●全脂乳製品

全脂乳製品含有大量飽和脂肪，會增加人體血液中的低密度脂蛋白(LDL，也被稱為「壞膽固醇」)。費城營養師奧格斯特(Beth Auguste)說，飽和脂肪會降低人體清除「壞膽固醇」的能力。在肝臟清除體內「壞膽固醇」時，飽和脂肪會影響肝臟功能，讓它無法分解那麼多的「壞膽固醇」。

乳製品確實對健康有益，因此盡可能攝取低脂乳製品，以減少膽固醇問題。

●紅肉

奧格斯特表示，紅肉同樣含有大量飽和脂肪，會使人體難以分解膽固醇；這並不表示永遠都不能吃紅肉，只是膽固醇過高者應注意所攝取的量。

奧格斯特說，最好的方式是把肉作為膳食的點綴，把豆類作為獲取蛋白質的主要來源。

●肉類的皮

奧格斯特認為，肉類的皮所含的飽和脂肪都很高，無論是雞皮、火雞皮、豬皮或是其他肉類的皮都一樣。

●高度加工食品

雖然許多食品多少都經過加工，但包裝沙拉和袋裝乾豆等低度加工食品，並非高膽固醇的罪魁禍首；相反的，煙燻香腸與薯片等高度加工食品才值得警惕。

休士頓衛理會醫院(Houston Methodist Hospital)心臟科專家艾凡娜提(Eleonora Avenatti)表示，高度加工食品通常含有大量不健康的脂肪與鹽，纖維、維生素和礦物質含量卻很低，從心血管健康角度來看，有百害無一利。

●油炸食物

妙佑醫療國際(Mayo Clinic)稱，油炸食物無論甜或不甜，例如炸雞、甜甜圈、炸薯條等，都可能含有反式脂肪，會增加「壞膽固醇」水平，提高罹患心臟病的風險。