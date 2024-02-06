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研究：每天喝3杯茶 有助延後老化

編譯周靜芝 / 即時報導
健康專家發現茶與抗衰老的秘密，對喜歡喝茶的華人來說是個好消息。Photo by 五玄土 ORIENTO on Unsplash
健康專家發現茶與抗衰老的秘密，對喜歡喝茶的華人來說是個好消息。Photo by 五玄土 ORIENTO on Unsplash

健康專家發現茶與抗衰老的秘密，對喜歡喝茶的華人來說是個好消息。紐約郵報（New York Post）報導，中國四川大學近日發表在醫學期刊「刺胳針區域健康-西太平洋」（The Lancet Regional Health - Western Pacific）上的一項研究指出，每天喝三杯茶可以延年益壽。

研究人員調查了5998名37至73歲的英國人，以及7931名30至79歲的中國人的飲茶習慣；詢問他們喝的是紅茶、綠茶、黃茶或烏龍茶，以及每天喝多少杯。另外，透過計算每位參與者的體脂率、膽固醇和血壓，計算出他們的生理年齡。

由於屬觀察性研究，研究人員無法證明喝茶與延緩生理老化的因果關係；儘管如此，有喝茶習慣的人還是出現老化速度較慢的跡象。這些人多數是男性，會喝酒但維持健康飲食，較少出現焦慮與失眠症狀。

研究人員指出，每天飲用約三杯茶或六至八克茶葉，帶來的抗老功效最為顯著。他們總結稱，在喝茶者中，適量飲茶的抗老效益最佳；研究也顯示，停止飲茶者，老化程度會加劇。

研究人員認為，茶中所含的生物活性物質多酚（polyphenols）能調節腸道微生物群，在免疫系統、新陳代謝和認知功能上發揮一定作用。動物實驗方面，茶中富含的一種多酚類黃酮（flavonoids）可延長蠕蟲、跳蚤與老鼠的壽命。

他們表示，越來越多研究發現，喝茶可預防心血管疾病、糖尿病、失智症及某些癌症等與老化相關的疾病，且能降低死亡風險。這些證據，讓人有理由相信喝茶可延緩生理老化過程。

科學家未研究某種茶是否比其他茶更能抗老，但他們發現中國和英國的飲茶者間沒有實質性差異，茶的溫度也沒有差別。

刺胳針 癌症 失眠

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