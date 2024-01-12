牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

馬鈴薯泥。Photo by Anna Stampfli on Unsplash

如果牛排館能無限量供應薯泥，它們或許可改名為馬鈴薯餐廳。烹飪網站Daily Meal報導稱，牛排館的薯泥口感絲滑柔順、奶香四溢、風味濃郁，讓多數家裡做的望塵莫及；事實上，它們擁有無敵美味的原因很簡單：不吝加入鹽與油脂。

在自家廚房做薯泥時，通常只會用一小塊奶油、撒上一點鹽，加上少量牛奶 ，而牛排館的廚師們卻不吝惜使用奶製品。他們的薯泥裡，不會用低脂或甚至全脂牛奶，牛奶的濃度不足以讓薯泥口感細滑。油脂含量是關鍵，調味料也不能省；這些都是餐廳迅速將美味薯泥端上桌，不可或缺的要素。

Daily Meal指出，多數自家做的薯泥，配料都比牛排館「遜色」。專業廚師通常不使用一般牛奶，而是大量使用白脱牛奶（酪乳，buttermilk）、半對半鮮奶油（half-and-half）、甚至鮮奶油（heavy cream）來製作薯泥。

此外，奶油的用量也同樣驚人，這是牛排館薯泥口感滑順、風味濃郁的重要關鍵。奶油奶酪（cream cheese）也是另一種常見配料，原因是它不僅可增加鹹度，而且風味濃厚；融化的奶油奶酪與薯泥完美結合，呈現出讓人難以抗拒的鬆軟滑順口感。

烹飪專家表示，如果鹽放得太少，薯泥也會變得平淡無味，這在牛排館是絕對不會發生的，畢竟鹽是突出食物風味的重要因素。沒有鹽，薯泥的味道就不會像享用牛排大餐時所期待的那樣。大蒜也是常用的調味料，廚師們更不會省著用。

牛排館如此重視薯泥是有原因的。這道配菜必須能媲美經完美熟成與大量調味的牛排，否則就只是一道乏味的前菜，在任何地方都能嘗到；尤其是當消費者花不少錢上牛排館用餐，配菜就必須與主菜一樣出色。這或許就是為何牛排館都不敢對薯泥與配菜製作掉以輕心，例如紐約布魯克林 的St. Anselm牛排館的薯泥是用豬油，讓口感更加濃郁、鬆軟。

當然，相同手法在家裡與餐廳都適用；下次在家做薯泥時，不妨把口味加重些，若能獲得更多好評，那些花在更多奶油與鮮奶油的錢就值得了。一旦掌握這個訣竅，保證再也不會吃到淡而無味的薯泥了。