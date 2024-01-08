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雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

編譯周靜芝 / 即時報導
雞蛋。Image by Martin Diaz from Pixabay
雞蛋。Image by Martin Diaz from Pixabay

雞蛋可說是使用最廣泛的食材，每個人都有幾道自己喜愛的雞蛋食譜。食譜網站All Recipes報導稱，在使用雞蛋時，最好的作法是將它們放在廚房檯面上，或在準備烘焙前才從冰箱裡拿出來；但雞蛋在室溫下可以安全放置多久呢？

這裡的室溫，是指華氏68至74度（約攝氏20至23度）的範圍內。

為瞭解這個問題，All Recipes詢問了蛋商Eggland's Best。該公司行銷副總裁郝思沃斯（Dave Holdsworth）表示，根據農業部的規定，雞蛋離開冰箱的時間不應超過兩小時；如果室溫在華氏90度或以上，則只能放置一小時。

根據食品安全常識，華氏40至140度的危險區間，最易導致細菌或疾病迅速滋生。在處理雞蛋時，經常提到的沙門氏菌，則是最常見的食源性疾病（foodborne illnesses）之一。 據疾病防治中心（CDC）估計，沙門氏菌每年在美國造成約135萬例感染、2萬6500例住院以及420例死亡；症狀會在進食後六小時內出現，可持續長達七天。

All Recipes指出，當把雞蛋放在廚房檯面上時，最好準備個計時器，以提醒置於室溫有多久。想讓剛從冰箱取出的雞蛋迅速回溫，也可將雞蛋放入一碗溫水中，同時準備其他配料；約5至10分鐘後，待雞蛋稍微回溫，便可放入麵團中使用。

雞蛋 食譜 疾病防治中心

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