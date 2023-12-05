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最想吃漢堡排名 麥當勞排第13 過去7年都在設法改進大麥克

記者胡玉立／綜合報導
過去七年，麥當勞一直在設法改進其招牌產品，包括大麥克漢堡。(美聯社)
過去七年，麥當勞一直在設法改進其招牌產品，包括大麥克漢堡。(美聯社)

速食連鎖餐廳麥當勞(McDonald's)正對其漢堡產品進行50多項調整，其中包括經典的大麥克漢堡(Big Mac)，這是這家總部位於芝加哥的速食業龍頭數十年來對其核心餐點的最大幅度升級；事實上，過去七年，以漢堡聞名的麥當勞一直在設法改進其招牌產品。

華爾街日報報導，隨著漢堡市場競爭加劇，麥當勞高層決定改進以工業規模生產廉價漢堡的一貫技術，甚至恢復了部分過去為提高效率而被放棄的做法；麥當勞全球菜單策略高級總監楊恩(Chris Young)表示，「我們可以做得又快又安全，但味道不一定很好。我們希望能以品質襯托我們今日的地位。」

現在，麥當勞正廣設看板，大推「我們有史以來最好的漢堡」，並在新廣告中重新起用虛構人物「漢堡神偷」(Hamburglar)當主角。

Euromonitor研究公司指出，美國漢堡市場每年食品銷售額估計為1360億元，隨著經濟放緩和競爭加劇，麥當勞正努力保持成長；但Technomic市場研究公司最近對4萬9000名消費者進行的調查顯示，令顧客嚮往的漢堡排名中，麥當勞在各連鎖餐廳中排名第13，只有28%受訪客表示渴望吃到麥當勞漢堡，White Castle漢堡店以72%支持率位居榜首，漢堡王以52%支持率居次。

Technomic表示，高端休閒快餐連鎖店銷售額成長速度快於傳統企業；包括Smashburger、Five Guys和Shake Shack等較新興連鎖店，已將肉團壓扁為美味薄肉餅的漢堡技術普及化。

麥當勞已在澳洲測試推出新版雙層起司漢堡，今年逐步引入全美1萬3460家門市；西海岸先行，中西部門市今夏也開始販售；目標是在2024年初擴及全美。預計這些變化不會導致漲價，但各加盟經營者可自行定價。

對於一個在全球擁有數萬家餐廳的連鎖店來說，改造漢堡是艱鉅任務，但麥當勞對此次改造寄予厚望。麥當勞集團執行長坎普斯基(Chris Kempczinski)在10月投資者電話會議上表示，實施「最佳漢堡」策略後，其澳洲漢堡市場占比達歷史新高；「人們對於美味漢堡的認知正持續增長中。」

令顧客嚮往的漢堡排名中，麥當勞僅位居13。(美聯社)
令顧客嚮往的漢堡排名中，麥當勞僅位居13。(美聯社)

麥當勞 澳洲 漢堡王

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