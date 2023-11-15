大廚用日式拉麵 迅速煮出可口義大利麵

廚師建議，利用日本拉麵也可以煮出美味的義大利麵，而且所需時間更短。(Getty Images)

眾所皆知，義大利 人愛吃麵。不同地區各自有其獨特招牌麵食，而且不同形狀的麵條(pasta)還有各自的名稱，適合搭配不同的醬汁，往往令外人眼花撩亂。

講究的義大利廚師會堅持麵條要現做現煮，用麵粉和清水，從零開始。但有個廚師分享一個不傳之密：要迅速煮出一道可口的義大利麵，並不一定要用義大利麵條；利用日本拉麵(ramen)，也可以煮出美味的義大利麵，而且所需時間更短。

主廚羅比·費利斯(Robbie Felice)指出，拉麵所需烹煮時間僅約2至3分鐘，比濕式新鮮義大利麵條所需的時間更短，遠勝一般常用的乾式盒裝義大利麵條。所以非常適合在家自行下廚料理，取代spaghetti、bucatini或 angel hair等細長型義大利麵條。

而且拉麵含豐富澱粉；澱粉是義大利廚師的良伴，是調製濃郁醬汁的秘密武器。一般人自己在家煮義大利麵時，最常遇到的問題就是如何將麵條和醬汁完美結合，創造出那種滑潤又不過度黏稠的口感。費利斯主廚說，秘訣是將拉麵在醬汁裡多煮個兩三分鐘就成了。

以常見的乳酪培根麵(spaghetti alla carbonara)來說，費利斯的食譜 就以拉麵代替spaghetti，用芝麻油煎義式培根(Pancetta)或風乾豬頰肉(guanciale)；除了原本的黑胡椒、大蒜和紅蔥頭之外，還加入韓式辣醬Gochujang和白味增(white miso)來增添風味。上桌前，淋上一些檸檬汁，再刨些Parmigiano-Reggiano起司撒在麵上面。

費利斯表示，如果找不到白味增，用醬油也可以提升鮮味。

費利斯是擅長融合東西食材的箇中翹楚，從他在新澤西州 蒙特克萊爾(Montclair)所主持的餐廳店名「pastaRAMEN」就可看出端倪。這家標榜和風義大利式餐點的食肆，開幕不到四年即已成為當地最潮的餐廳之一，並且在Tripadvisor.com上獲得五顆星評價，必須要提早一個月以上才訂得到座位。