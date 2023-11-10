因為這個成份 最好別買罐頭湯

市售的預製湯的負面影響是鈉含量過高，這與血壓升高和炎症脫不了關係。美聯社

繁忙的現代生活中，需要慢火燉煮、熬製的湯品，成為一件奢侈的事；這也是包括罐頭湯在內的預製湯（premade soups）產品越來越受歡迎的原因，為那些沒有太多時間做飯的人提供了方便的解決方案。但消費生活網站She Finds提醒，雖然預製湯可以提供營養與健康，但也要考慮到它對身體的影響。

營養師萊恩（Amanda Lane）表示，市售的預製湯的負面影響是鈉含量過高，這與血壓 升高和炎症脫不了關係。

雖然現成湯產品以其方便性受到消費者青睞，但市面上各種品牌的罐頭湯都有鈉含量過高、以及有防腐劑、人工添加劑等問題。消費者在圖方便省時的同時，也會對健康帶來潛在的危害，例如增加了鈉的攝取量以及降低了對食材品質的掌握。

萊恩指出，鈉是預製湯中最可怕的成分之一；鈉扮演類似穩定劑的角色，可以防止湯變質，但也會導致血壓升高和炎症。比較好的選擇是採用低鈉的現成高湯為基礎，自己在家燉鍋好湯。

此外，一些略帶甜味或奶油味的湯也可能含有添加糖，對健康同樣有負面影響，恐會導致體重增加及新陳代謝的問題。萊恩說，如果經常食用含有人工添加劑和防腐劑的湯，可能會對健康產生持久的影響。