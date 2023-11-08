烤南瓜子香脆可口 美味零嘴自己動手做

烤南瓜子幾乎不需要任何技巧，只需記住幾個簡單的要領，因此也很適合做為親子活動。(美聯社)

為慶祝萬聖節 而雕刻南瓜燈籠，可能需要一些技術和藝術創作天份，但據美聯社專欄記者兼食譜 作家凱蒂·沃克曼(Katie Workman)指出，烤南瓜子幾乎不需要任何技巧，只需記住幾個簡單的要領，因此也很適合做為親子 活動。

第一步就是將南瓜的果肉和種子取出。方法很簡單，在南瓜頂部切開一個大小足夠將手腕伸入的洞，然後用金屬湯匙或湯瓢把南瓜肚子鏟空。挖出來的瓜肉和種子用大盆盛裝。

接下來就是將瓜肉和瓜子分開，最好的辦法就是用手，記得教小朋友先把雙手洗乾淨。不用說，瓜肉在這個步驟會被捏成泥狀，場面難免會有點凌亂，但哪個小孩不喜歡玩泥巴呢？

然後將瓜子用篩子或濾盆(colander)裝起，放在水龍頭下沖洗。用手指搓揉瓜子，務必盡可能去除附著的殘餘果肉。洗淨後的瓜子平舖在餐巾布上晾乾，不要重疊。晾置時間至少三小時，最好12小時，烤起來口感才會酥脆。

充分晾乾以後的南瓜子用適量的鹽調味，並拌以橄欖油或葵花油。大約每兩杯南瓜子，拌入一大匙的烹飪油和一茶匙的鹽，另外可依個人喜好加入不同香料調味。沃克曼建議可用蘿勒(basil)、牛至(oregano)、帕瑪森起司粉(Parmesan)和大蒜粉調製的田園風味(Ranch blend)。喜歡吃甜的，可以用一茶匙融化奶油、半茶匙肉桂粉(cinnamon powder)，加入一大匙白糖或黑糖調拌。

最後，將烤箱預熱到華氏350度。將拌好調味料的南瓜子，平舖在烤盤上，烤20至25分鐘，或到瓜子表面開始出現金黃色；過程中將烤盤搖晃一至兩次，使受熱均勻。最後五分鐘要特別留意，避免烤焦。

剛烤好的熱瓜子，其實口感偏軟帶嚼勁，一定要放涼了才會香酥脆。用乾淨玻璃瓶裝起來，就是今年秋天最可口的零嘴啦！