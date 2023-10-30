我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

緬因州槍擊案發生前6周 國民兵就向警方提出警告

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

編譯周靜芝 / 綜合報導
好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images
好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多招牌商品烤雞受歡迎的程度毋庸置疑，據報導，該連鎖賣場每年銷售超過1億隻的烤雞；而這是有原因的，除了雞肉鮮嫩多汁、風味佳之外，數十年來維持一貫的價格，每隻不到5元。

儘管有些關於走味、甚至可能致病的報導，但並未能澆熄消費者對好市多烤雞的熱愛；烹飪網站allrecipes指出，或許其中有一部分要歸因於好市多對保持雞肉新鮮的堅持。

為什麼好市多的烤雞保質期限很短

好市多的烤雞是裝在塑膠盒子裡出售，盒子上標示有時間，代表烤雞離開烤架的時間。這樣做的原因是，兩小時後，烤雞就會從貨架上取下，以保證顧客買到的都是出爐不久的新鮮烤雞。

這一消息來自好市多超級鐵粉大衛·史瓦茲（David Schwartz）和蘇珊·史瓦茲（Susan Schwartz）夫婦，他們曾遍訪全世界超過200家的好市多。史瓦茨夫婦表示，這一決定是來自好市多的創店主管提姆·羅斯（Tim Rose），他負責將新鮮食物引入賣場。

許多人或許想知道那些不再「完美」、被下架的烤雞去哪裡了？史瓦茲夫婦在他們所寫的「好市多的樂趣：從頭到尾的尋寶之旅」（The Joy of Costco: A Treasure Hunt from A to Z）一書中提供了答案。他們說，這些雞肉會被切割作為其他用途，例如做湯或沙拉；此外，有時會在熟食區找到真空密封袋裝的剔骨烤雞胸肉，也可以直接買回家。

正如「好市多的樂趣」一書所指出，今年9月好市多推出了一款在冷藏區出售的新捲餅，該捲餅餡料便是以店內的烤雞肉為主。

好市多烤雞更換的原因在於保持品質，但史瓦茲夫婦表示，超過兩小時的烤雞仍然可以安心食用，儘管不如剛出爐的那般美味；但是，對於品質的執著追求，正是好市多穩居零售賣場龍頭寶座的原因所在。

好市多 餡料 Costco

上一則

班機被取消？別慌 四步驟教你應對

熱門新聞

搭機旅行時不論飛行時間長短，有五種物品絕對不要放入托運行李中。Getty Images

這五樣東西 絕不要放進托運行李

2023-10-24 12:12
大型連鎖賣場好市多(Costco)。美聯社

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

2023-10-27 13:08
多數的搭機旅客都很關心隨身行李中，哪些物品不能通過機場運輸安全管理局的檢查。Getty Images

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

2023-10-27 10:14
英國凱特王妃與好萊塢女星都靠Bio-Oil護膚油擺脫妊娠紋。Getty Images

王妃女星都愛用 這款護膚油9.5萬人喊讚

2023-10-23 09:15
Trader Joe's的韓式飯捲，可能是今年夏天連鎖超市行銷最成功的商品。取自Trader Joe’s

Trader Joe's 火紅新食品終於補貨 顧客狂買塞滿購物車

2023-10-24 09:25
速食業龍頭麥當勞推出新一波促銷活動，年底前每星期五只要點任何餐飲，就送一份中包薯條。路透

年底前到麥當勞點餐 每周五可獲送中包薯條

2023-10-25 09:47

超人氣

更多 >
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭
坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭