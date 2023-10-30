好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多 招牌商品烤雞受歡迎的程度毋庸置疑，據報導，該連鎖賣場每年銷售超過1億隻的烤雞；而這是有原因的，除了雞肉鮮嫩多汁、風味佳之外，數十年來維持一貫的價格，每隻不到5元。

儘管有些關於走味、甚至可能致病的報導，但並未能澆熄消費者對好市多烤雞的熱愛；烹飪網站allrecipes指出，或許其中有一部分要歸因於好市多對保持雞肉新鮮的堅持。

為什麼好市多的烤雞保質期限很短

好市多的烤雞是裝在塑膠盒子裡出售，盒子上標示有時間，代表烤雞離開烤架的時間。這樣做的原因是，兩小時後，烤雞就會從貨架上取下，以保證顧客買到的都是出爐不久的新鮮烤雞。

這一消息來自好市多超級鐵粉大衛·史瓦茲（David Schwartz）和蘇珊·史瓦茲（Susan Schwartz）夫婦，他們曾遍訪全世界超過200家的好市多。史瓦茨夫婦表示，這一決定是來自好市多的創店主管提姆·羅斯（Tim Rose），他負責將新鮮食物引入賣場。

許多人或許想知道那些不再「完美」、被下架的烤雞去哪裡了？史瓦茲夫婦在他們所寫的「好市多的樂趣：從頭到尾的尋寶之旅」（The Joy of Costco : A Treasure Hunt from A to Z）一書中提供了答案。他們說，這些雞肉會被切割作為其他用途，例如做湯或沙拉；此外，有時會在熟食區找到真空密封袋裝的剔骨烤雞胸肉，也可以直接買回家。

正如「好市多的樂趣」一書所指出，今年9月好市多推出了一款在冷藏區出售的新捲餅，該捲餅餡料 便是以店內的烤雞肉為主。

好市多烤雞更換的原因在於保持品質，但史瓦茲夫婦表示，超過兩小時的烤雞仍然可以安心食用，儘管不如剛出爐的那般美味；但是，對於品質的執著追求，正是好市多穩居零售賣場龍頭寶座的原因所在。