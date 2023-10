好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多對保持雞肉新鮮的堅持,烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多 招牌商品烤雞受歡迎的程度毋庸置疑,據報導,該連鎖賣場每年銷售超過1億隻的烤雞;而這是有原因的,除了雞肉鮮嫩多汁、風味佳之外,數十年來維持一貫的價格,每隻不到5元。

儘管有些關於走味、甚至可能致病的報導,但並未能澆熄消費者對好市多烤雞的熱愛;烹飪網站allrecipes指出,或許其中有一部分要歸因於好市多對保持雞肉新鮮的堅持。

為什麼好市多的烤雞保質期限很短

好市多的烤雞是裝在塑膠盒子裡出售,盒子上標示有時間,代表烤雞離開烤架的時間。這樣做的原因是,兩小時後,烤雞就會從貨架上取下,以保證顧客買到的都是出爐不久的新鮮烤雞。

這一消息來自好市多超級鐵粉大衛·史瓦茲(David Schwartz)和蘇珊·史瓦茲(Susan Schwartz)夫婦,他們曾遍訪全世界超過200家的好市多。史瓦茨夫婦表示,這一決定是來自好市多的創店主管提姆·羅斯(Tim Rose),他負責將新鮮食物引入賣場。

許多人或許想知道那些不再「完美」、被下架的烤雞去哪裡了?史瓦茲夫婦在他們所寫的「好市多的樂趣:從頭到尾的尋寶之旅」(The Joy of Costco : A Treasure Hunt from A to Z)一書中提供了答案。他們說,這些雞肉會被切割作為其他用途,例如做湯或沙拉;此外,有時會在熟食區找到真空密封袋裝的剔骨烤雞胸肉,也可以直接買回家。

正如「好市多的樂趣」一書所指出,今年9月好市多推出了一款在冷藏區出售的新捲餅,該捲餅餡料 便是以店內的烤雞肉為主。

好市多烤雞更換的原因在於保持品質,但史瓦茲夫婦表示,超過兩小時的烤雞仍然可以安心食用,儘管不如剛出爐的那般美味;但是,對於品質的執著追求,正是好市多穩居零售賣場龍頭寶座的原因所在。