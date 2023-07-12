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吃魚好處多 但學者列2種最營養海鮮 你可能不常吃

記者張聲肇／綜合報導
「海鮮食物鏈」低端的魚蝦蚌殼如沙丁魚多元營養最豐富。(Getty Images)
「海鮮食物鏈」低端的魚蝦蚌殼如沙丁魚多元營養最豐富。(Getty Images)

談到有利心臟健康的omega-3脂肪酸，大家通常想到鮪魚和鮭魚，專家說，最營養的魚其實是你可能不常吃的小魚和雙殼貝類，如蛤蠣(clams)和青口(mussels，廣東話淡菜)。

哈佛公衛學院營養學教授高爾登(Christopher Golden)說，三餐多攝入海鮮，不但可以吸收到omega-3脂肪酸，也可吸收到很多人欠缺的微營養素，如鋅、鐵、維他命12。

吃小魚的另一好處是，連皮帶骨吃下去，鈣質和維生素D也一併攝入。

高爾登表示，所有水產當中，若以體重計，小魚類的多元營養最為豐富，「小隻的海鮮雖然較少受到利用，牠們真的很善於提供那些必要的營養。」

他建議大家多吃 「海鮮食物鏈」低端的魚蝦蚌殼，如鯡魚、鯖魚、沙丁魚、鯷魚、蛤蠣、青蚵、青口、干貝等，若算重量和營養比率的話，最物有所值。

小隻魚類的另一好處是比大魚含汞量低。高爾登說，吃小魚比吃大魚攝入的水銀量少，因此，「蚌殼類和小魚真是大家飲食該走的方向。」

再說，這兩類海產容易罐裝，也容易儲存，因此比新鮮海產便宜。當然，選購時可多買無鹽或橄欖油浸泡的沙丁魚罐頭，少買高鹽醃漬的鯷魚，以免血壓升高。

營養師讚帕諾(Julia Zumpano)說，多吃沙丁魚準沒錯，「沙丁魚不但是omega-3脂肪酸的絕佳來源，還是野生的，又便宜。」

美國心臟協會指出，每周吃兩次富含omega-3脂肪酸的魚類，有助心血管健康，降低心臟病中風的風險。

心臟病 中風 血壓

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