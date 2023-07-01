是拉差辣椒醬大缺貨 網上喊價70元

是拉差辣椒醬嚴重缺貨，網路賣家趁機哄抬價格。(美聯社)

受到許多美國消費者喜愛的是拉差香甜辣椒醬(Sriracha)，在市面上缺貨已進入第二年，某些網路賣家趁機哄抬價格，在eBay網站就有賣家喊出28盎司容量包裝每瓶售價69.99元起跳，可能也會稍稍降低國慶節烤肉的樂趣。

福斯新聞網(Fox News)報導，總部位於加州 的製造商匯豐 食品公司(Huy Fong Foods Inc.)出貨量一直趕不上市場需求，是拉差辣椒醬 變得奇貨可居，讓網路賣家得到高價轉賣的獲利機會。

匯豐食品公司生產的是拉差辣椒醬長年供貨給全美各地餐廳、超市以及食品零售商，但近兩年墨西哥乾旱導致辣椒作物歉收，原料不足導致辣醬生產大受影響。

報導指出，零售市場嚴重缺貨的同時，網路賣家則在亞馬遜網站(Amazon)、拍賣網站eBay等平台找到大賺一筆的機會；因為商標圖樣又被稱為「公雞醬」(Rooster Sauce)的是拉差辣椒醬，分為9盎司、17盎司以及28盎司包裝，如今網路賣家開出售價動輒30元起跳。

福斯新聞網報導，eBay網站搜尋結果顯示，有賣家為九盎司包裝是拉差辣椒醬訂出每瓶26.98元售價，兩瓶17盎司組合售價54.49元，兩瓶28盎司組合售價71.99元，另外有賣家單瓶28盎司要價69.99元以上，已經成交12瓶。

匯豐食品公司代表對福斯商業新聞網( FOX Business)發表聲明指出：「很遺憾的，我們可以證實產品的確出現前所未見的缺貨問題。」聲明中表示，現正全力設法解決包括辣椒作物歉收在內等一連串問題，「我們期待秋季能有豐收」。