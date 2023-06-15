橄欖油品牌太多難選擇？專家親自品嘗 最推薦這5款

橄欖油林林總總，如何挑選也是一門學問。(美聯社)

市面上的橄欖油品牌實在太多，紐約時報 的Wirecutter產品檢驗隊訪問多位食用油專家，從40種品牌當中挑出15種，親自到各大超市品嘗，最後推薦下列五種印上橄欖收穫日期的橄欖油：

1、綜合評比最佳：Graza Sizzle特級初榨橄欖油(Graza Sizzle Extra Virgin Olive Oil)，價格約每盎司0.59元，聞起來像新鮮的番茄植物。油很濃，但不膩，「彷如高級抹茶，口中餘韻久久不去。」產地：西班牙哈恩(Jaén)。

2、青氣息草、辛辣味：加州 科卜蘭農莊精選特級初榨橄欖油(Cobram Estate California Select Extra Virgin Olive Oil)，約每盎司0.9美元，有青草和乾果香，不像其他品牌那麼辛辣。苦味沒別的品牌那麼重，但有新鮮潑辣感。產地：加州沙加緬度。

3、濃郁但不貴：伯托利濃郁特級初榨橄欖油(Bertolli Extra Virgin Olive Oil Rich Taste)，每盎司約0.36元，草味和辣味強，聞起來有很強烈的番茄加九層塔的味道。伯托利是全球橄欖混榨的品牌，原料不限一地。

4、微帶草香：目標(Target) 商店自有品牌Good & Gather 百分之百加州特級初榨橄欖油( Good & Gather 100% California Extra Virgin Olive Oil)，每盎司約0.72美元，聞起來像是綜合新割下的草、番茄樹葉和煮熟的朝鮮薊(artichoke)的味道。產地：加州。

5、果味和奶油味：波諾西西里PGI有機特級初榨橄欖油(Bono Sicilia PGI Organic Sicilian Extra Virgin Olive Oil)，每盎司約1.12元，兼具水果奶油與花香，聞起來像香蕉和略帶番茄樹葉的味道。產地：義大利 西西里。