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專家建議每天做這事 可降低失智風險

防頭髮稀疏 避免這四種食物

記者張聲肇/即時報導
Image by Lisa Redfern from Pixabay
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年紀漸長，頭髮變得稀疏雖屬自然變化，人為因素當中，飲食顯然有關。皮膚科醫生哈斯（Yoram Harth） 建議，避免這四種食物，有助維持「頂上風光」：

第一，甜食和精輾過的穀類（碳水化合物）。甜食和加工點心、白米白麵本來就不利健康，長期食用還會影響頭髮再生，理由是「增加發炎」，加快頭髮變少。哈斯說，血糖上升，胰島素分泌加速，也會破壞血管，減少輸到髮囊的氧氣和微量元素。

防腐劑、人工加味劑、色素等也應避免，因為這些化學成分會增加頭皮的自由基，破壞髮囊，減少頭髮。

第二，酒類。酒精本來就會導致皮膚乾燥、加深皺紋，酒喝多了還可能讓頭髮變得稀疏。哈斯說，喝酒過量有害頭髮、皮膚和指甲，因為酒精會轉化成糖分，造成頭皮發炎，也會減少鋅的含量。鋅是頭髮增生的重要礦物質。

第三，紅肉。特別是加工過的紅肉，配上油炸的食物，容易引起發炎，也會把睪丸激素轉化為二氫睪丸酮。男性禿頭與這雄性荷爾蒙有關。

第四，大型海魚。大隻的海魚，不論新鮮或加工過，汞含量都很高，吃多了容易掉頭髮。哈斯說，越大隻，水銀的含量越高。因此，最好少吃旗魚、鮪魚、鯖魚。含汞量較少的鱈魚、鮭魚無妨。

既然食物與頭髮健康關係這麼密切，哪些食物有益頭髮濃密呢？頭髮與美容學家阿布杜拉（Ghanima Abdullah），從｢角質素｣（角蛋白）的多寡來考量就對了。她的首選是蛋、鮭魚和肝臟。

她解釋說，這三類食物都富含蛋白質和生物素（biotin，維生素H）。蛋白質和生物素個別都能促進體內的角質素綜效，加在一起，更能促進頭髮和指甲的健壯。

阿布杜拉建議，日常飲食多從蛋黃、鮭魚、豆類和菇類攝取生物素，因為從天然食物中攝取，比從維他命丸攝取，更容易吸收。

角蛋白的攝取，可多吃優酪乳、雞肉牛肉等肉類、豆類和堅果類食物。

半胱氨酸（cysteine）也是角質素的「建材」，多吃葵花子、大豆製品、洋蔥和椰棗（dates）等富含半胱氨酸的食物，也會增進頭髮和指甲的健康。

蛋白質 血糖

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