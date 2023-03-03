炸雞迷準備歡呼吧 肯德基Double Down漢堡6日起回歸

百勝集團旗下的肯德基宣佈恢復其熱門、經典的Double Down漢堡。Getty Images

狂熱的炸雞迷準備歡呼吧！肯德基 的菜單即將恢復一個受到粉絲高度追捧、沒有麵包的「邪惡」餐點。在中斷近10年之後，百勝集團旗下的肯德基2日宣佈恢復其熱門、經典的Double Down漢堡。

這款沒有麵包的漢堡，中間有兩片乳酪、兩片香脆的核桃 木煙熏培根，佐以沙拉醬或辣醬，夾在肯德基的兩塊「特脆」(Extra Crispy)雞排之間。

深受炸雞吃貨們追捧的Double Down漢堡，在2010年首次推出時，便賣出了1000萬份這個令人難以置信的數字。

Double Down漢堡沒有麵包，以兩塊「特脆」(Extra Crispy)雞排取代。取自KFC

2014年4月，肯德基限時重新推出了這款漢堡時，它已在肯德基的菜單上消失多時。如今，Double Down漢堡又即將在3月6日（星期一）回歸，進行為期四周的限量銷售。

肯德基行銷長查維茲(Nick Chavez)說，Double Down漢堡是肯德基有史以來最受矚目的餐點之一，近十年不斷有消費者希望它能重新回歸；而該集團在面臨供食品應鏈混亂之際，決定重新推出這款經典的漢堡，但為期僅四周。

對於那些還是喜歡漢堡能吃到麵包的顧客來說，也有一個好消息。根據媒體報導，肯德基正在推出一款新的、優質培根和乳酪雞肉漢堡，它的特點是「雙層特脆炸雞、一片乳酪、兩片核桃木煙熏培根、特製沙拉醬和小黃瓜，夾在新鮮烘烤的餐包裡」。

查維茲說，肯德基了解不是每個消費者都適合沒有麵包的漢堡，所以最新推出的培根乳酪炸雞漢堡便是為那些正在尋找加入培根和乳酪、由炸雞專家所製作的炸雞漢堡。

肯德基為「簡化」消費者點餐體驗，在取消了幾項受歡迎的餐點後，旋即推出上述新的內容。他們承諾在2023年為菜單增加「新的、令人興奮的內容」，以彌補顧客的損失。