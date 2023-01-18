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舊金山鐵腕遏阻仇恨犯罪 民選官員、警方加強執法力度

記者王子涵／舊金山報導
中華總會館首位女總董林少琪（左起）、地檢長謝安宜、市長布里德共同走訪舊金山華埠。（記者王子涵／攝影）
中華總會館首位女總董林少琪（左起）、地檢長謝安宜、市長布里德共同走訪舊金山華埠。（記者王子涵／攝影）

自新冠病毒疫情爆發以來，針對亞太裔社區的仇恨暴力犯罪飆升，亞裔長者遇襲案件更是令人痛心疾首。舊金山作為北加州亞太裔人口最集中的區域之一，阻止仇恨暴力犯罪成為居民對民選官員的最主要訴求。

過去兩年來，舊金山一方面通過加強執法力度，幫持社區組織，維護了亞裔權利；另一方面，也努力推進華埠地區的商業和經濟發展，促進族裔文化交流。新任地檢長上任和華埠中央地鐵開通，相信有助增加打擊犯罪力度，同時加強華埠和城市其他區域的連接，改善華埠社區的生活品質，也讓政府重新贏得社區信任。

治安不靖疫情不止 華埠受衝擊最重

根據最新的人口普查數據顯示，舊金山華埠約有32.9%的居民生活在貧困線以下，貧困率為全市最高。與此同時，針對亞太裔人群的仇恨犯罪率在疫情期間飆升567%，坐落於市中心的華埠首當其衝。從70多歲的謝蕭珍婆婆，到80多歲的伍雷翠芳，再到90多歲的越南華僑Anh Taylor，都是在監控攝像頭下被暴力襲擊。華人賴以生存的小商業經濟遭到重創，猖狂的破窗盜竊搶劫案件更是讓店鋪無法經營，居民生活在惶恐之中。

謝安宜成為華埠社區活動的常客，她表示亞裔社區不應該生活在恐慌中。（記者王子涵／攝...
謝安宜成為華埠社區活動的常客，她表示亞裔社區不應該生活在恐慌中。（記者王子涵／攝影）

市長布里德（London Breed）表示，疫情對於城市的考驗是前所未有的。華裔受衝擊嚴重，小商業缺乏支持，許多老人無端被襲擊。但她很高興看到華埠居民團結在一起，她對於城市未來表示樂觀。「非裔也是華埠社區的一部分，看到年輕人自發照顧長者，共同協作，沒有什麼更能讓我開心的了。」她表示，族裔間要相互扶持，相互提升，譴責仇恨，共同繁榮。」

任命華裔特檢官 協助打擊仇亞犯罪

舊金山警政之間不和已久，兩大執法機構相互指責，導致案件處理效率降低，公共安全在疫情中急轉直下。最終，在華裔選民的主導下，進步派檢察官代表博徹思（Chesa Boudin）被成功罷免，曾擔任舊金山地檢處仇恨犯罪起訴負責人的謝安宜（Brooke Jenkins）被市長任命宣誓就職。謝安宜表示，仇恨犯罪將不再被容忍，亞裔居民不能繼續生活在恐懼之中。

自謝安宜上任以來，她曾去看望華裔長者，傾聽他們的經歷和恐懼，「地檢長最重要的目標之一，就是讓市民恢復安全感，平息恐懼，阻止肇事者繼續在舊金山實施暴力襲擊。」

舊金山前任市長、現白蘭基金會主席布朗與現市長布里德共同為白蘭紀念銅像揭幕。（記者...
舊金山前任市長、現白蘭基金會主席布朗與現市長布里德共同為白蘭紀念銅像揭幕。（記者王子涵/攝影）

謝安宜任命在華埠頗有名望的華裔檢察官湯曉慧（Nancy Tung）出任特別檢控首席檢察官，領導新建立的弱勢受害者小組，有關虐待、暴力襲擊長者的案件都將移到該部門進行調查。湯曉慧說：「地檢處承諾保護因種族、民族、性取向或其他因素而成為受害者和目標的人。」

增多名雙語警員 受害者可即時通報

舊金山警長史考特（Bill Scout）表示，無論是非裔還是亞裔，希望和夢想都是相同的，那就是讓下一代的生活過得更好。舊金山警局在過去的20年中一直作為華埠的合作夥伴，參與社區日常生活。負責該地區的中央警局增加了多名講粵語的雙語警員，小商業主遇到緊急治安事件也能通過當地社團，第一時間通報巡邏警員。

在華埠安全夜活動上，中央警局代理局長法默（Douglas Farmer）表示，警局和華埠社區之間保持著融洽的關係。「我們的關係建立在尊重、愛和信任之上。」他傾聽社區的訴求，通過增加巡邏警員的數量，在夜間也保持警車警燈開啟等措施，預防犯罪的發生。

中央地鐵延長線將打開華埠的大門，振興華埠經濟。（記者王子涵/攝影）
中央地鐵延長線將打開華埠的大門，振興華埠經濟。（記者王子涵/攝影）

警局華裔指揮官吳俊偉強調，當仇恨犯罪發生時，華埠的居民可以直接拿起手機和社區警員聯繫，這樣的交流方式是值得珍視的，並且要繼續以這樣的方式保護社區安全。

舊金山中央地鐵延長線在11月19日清晨開出了首班列車，讓華埠社區期盼數十年的地鐵線路終於開通。華埠居民感嘆，「終於開通了！等待過程經歷了苦難，貫穿了我們人生的黃金歲月。」冷清的華埠迎來疫情後的第一批遊客，中秋街會、平園街區派對、以及即將到來的農曆新年都將是振興華埠經濟的契機。

州參議員威善高（Scott Wiener）表示，地鐵站將改變華埠面貌，讓華埠更加融入整座城市。「居民與小商業都將因此獲益，尤其是經歷過去兩年半的掙扎後。」威善高說，「地鐵線路將華埠與城市其他多元化的社區相連，永遠地改變這座城市。」

布里德強調，舊金山是全美人口最稠密、文化最多元的城市之一，餐廳重新開門、公共活動恢復、勇士贏得總冠軍等都值得慶祝。「華埠是購買節日禮物和遊覽的好地方，在這裡可以買到各式各樣的禮物，她期待年底節日季華埠即將舉辦的節慶活動。」

華埠 舊金山 疫情

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