被誣指間諜 陳霞芬平反 趙美心：正義終伸張

國會亞裔黨團為華裔科學家伸張正義，左起：郗小星、陳霞芬、趙美心、劉雲平。（本報資料照）

美國國家氣象局水文學家陳霞芬 (Sherry Chen) ，因被錯誤指控從事間諜活動遭到起訴和解僱，該案近日獲平反，蒙冤者從商務部 （Department of Commerce）獲得180萬美元和解金。十年來關注此案並且義助受害者的國會亞裔黨團（CAPAC）主席暨民主黨籍眾議員趙美心 （Judy Chu）發表聲明：正義終得伸張。

趙美心在聲明中指出，陳霞芬被指控從事間諜活動迄今已有十多年，她曾是商務部屬下惡名昭著的「調查威脅管理局」(ITMS) 因為種族背景而成為嫌疑目標的又一位華裔 科學家。所幸，該管理局去年已被解散，部分原因是因為亞裔黨團的敦促。即使在司法部撤銷對陳女士的所有指控罪名，以及一名聯邦行政法官裁定國家氣象局解僱陳霞芬非法之後，商務部仍然選擇對該項裁決提起上訴。然而，這項訴訟自2018年以來一直懸而未決。

趙美心表示，國會亞裔黨團一直站在最前沿，守護被歧視和以種族背景定性的美籍華裔科學家，包括任職美國政府機構的華裔研究人員。「我多年來一直密切關注陳女士的案件。這項歷史性和解是為陳女士伸張正義的可喜象徵，我很高興陳女士的遭遇終於得到公正的結論。」

陳霞芬近日也發出公開信表示，政府對她非法與歧視性調查、錯誤的起訴，以及解僱她在國家氣象局工作職位的訴訟案，經過五年纏鬥已在10日達成和解，商務部將提供她180萬元賠償金，其中55萬元一次性支付，其他125萬元則以政府年金形式分為十年給付，同時她也放棄上訴。

陳霞芬表示，這次和解不僅是她個人的勝利，也是「我們社區與法治的勝利」，由此更可清楚看到，「針對性與歧視是無法接受的，政府不可能豁免後果，一定會被追究責任」。

在此期間，還有美籍華裔物理學家郗小星（Xiaoxing Xi），曾任費城天普大學物理系系主任，2015年5月被美國司法部逮捕，罪名是他將受到限制技術提供給中國，但同年9月針對他的所有指控均被撤銷。他們的辯護律師蔡登博格指出，華裔身份是他們被訴的主要原因。不久後，趙美心、劉雲平、孟昭文等華裔國會議員聯合召開記者會，為陳霞芬和郗小星伸張正義，批判以種族背景定性，無證據起訴華裔科學家。