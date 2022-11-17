我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

被誣指間諜 陳霞芬平反 趙美心：正義終伸張

記者丁曙／洛杉磯報導
國會亞裔黨團為華裔科學家伸張正義，左起：郗小星、陳霞芬、趙美心、劉雲平。（本報資料照）
國會亞裔黨團為華裔科學家伸張正義，左起：郗小星、陳霞芬、趙美心、劉雲平。（本報資料照）

美國國家氣象局水文學家陳霞芬 (Sherry Chen) ，因被錯誤指控從事間諜活動遭到起訴和解僱，該案近日獲平反，蒙冤者從商務部（Department of Commerce）獲得180萬美元和解金。十年來關注此案並且義助受害者的國會亞裔黨團（CAPAC）主席暨民主黨籍眾議員趙美心（Judy Chu）發表聲明：正義終得伸張。

趙美心在聲明中指出，陳霞芬被指控從事間諜活動迄今已有十多年，她曾是商務部屬下惡名昭著的「調查威脅管理局」(ITMS) 因為種族背景而成為嫌疑目標的又一位華裔科學家。所幸，該管理局去年已被解散，部分原因是因為亞裔黨團的敦促。即使在司法部撤銷對陳女士的所有指控罪名，以及一名聯邦行政法官裁定國家氣象局解僱陳霞芬非法之後，商務部仍然選擇對該項裁決提起上訴。然而，這項訴訟自2018年以來一直懸而未決。

趙美心表示，國會亞裔黨團一直站在最前沿，守護被歧視和以種族背景定性的美籍華裔科學家，包括任職美國政府機構的華裔研究人員。「我多年來一直密切關注陳女士的案件。這項歷史性和解是為陳女士伸張正義的可喜象徵，我很高興陳女士的遭遇終於得到公正的結論。」

陳霞芬近日也發出公開信表示，政府對她非法與歧視性調查、錯誤的起訴，以及解僱她在國家氣象局工作職位的訴訟案，經過五年纏鬥已在10日達成和解，商務部將提供她180萬元賠償金，其中55萬元一次性支付，其他125萬元則以政府年金形式分為十年給付，同時她也放棄上訴。

陳霞芬表示，這次和解不僅是她個人的勝利，也是「我們社區與法治的勝利」，由此更可清楚看到，「針對性與歧視是無法接受的，政府不可能豁免後果，一定會被追究責任」。

在此期間，還有美籍華裔物理學家郗小星（Xiaoxing Xi），曾任費城天普大學物理系系主任，2015年5月被美國司法部逮捕，罪名是他將受到限制技術提供給中國，但同年9月針對他的所有指控均被撤銷。他們的辯護律師蔡登博格指出，華裔身份是他們被訴的主要原因。不久後，趙美心、劉雲平、孟昭文等華裔國會議員聯合召開記者會，為陳霞芬和郗小星伸張正義，批判以種族背景定性，無證據起訴華裔科學家。

華裔 商務部 趙美心

上一則

LAX迎疫情來最繁忙感恩節假期

下一則

感恩聖誕精品上架 送禮不愁

延伸閱讀

亞太裔公共事務聯盟海岸分會成立 為亞太裔爭權益

亞太裔公共事務聯盟海岸分會成立 為亞太裔爭權益
蒙市4華人遙遙領先 趙美心、方樹強可望無懸念連任

蒙市4華人遙遙領先 趙美心、方樹強可望無懸念連任
洛縣蒙市選舉之夜 聯邦、州、地方選舉 4華人可望上任

洛縣蒙市選舉之夜 聯邦、州、地方選舉 4華人可望上任
華埠服務中心51周年晚會 400嘉賓致賀

華埠服務中心51周年晚會 400嘉賓致賀
華埠中心51週年晚會 鱗躍翅揚舞潮拼浪

華埠中心51週年晚會 鱗躍翅揚舞潮拼浪
加州1號提案 護婦女生育權

加州1號提案 護婦女生育權

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝