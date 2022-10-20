劍指盧納 2前長堤黑人警官控歧視

麥圭爾警官分享他在長堤警局期間所遭遇的種族歧視。（記者劉子為／攝影）

反種族歧視 警察組織(Police Against Racism)10月18日在洛杉磯舉辦新聞發布會，邀請兩位前長堤 警局黑人 警官，分享他們在工作時經歷過的種族歧視。會中雖強調與政治選舉無關，但兩位發言警官宣稱在警局遇到的問題，都與目前在競選洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）擔任長堤市警局局長時有關。

活動由反種族歧視警察組織的社區領袖克勞福德（Dame Crawford）主持，強調本次活動目的只是為了揭露一些真相，與政治選舉無關。

第一位分享的警官名為麥圭爾（Mark McGuire），他曾在長堤市警局(Long Beach Police Department)的重案組就職20多年。在2015年，由於難以忍受職場上因種族歧視帶來的種種壓力，他選擇退休。

麥圭爾表示他是在長堤警局待得最久的黑人警官，也是重案組的第四位黑人警官。長堤警局只有過五位黑人女警官，重案組直到今年才加入了第一位黑人女警官。除了警局人員構成影射出的種族歧視，很多關於種族歧視和性別歧視的案件也一直被忽略。

麥圭爾說，就職期間，儘管克盡職守，還是會收到說他不負責任的無依據的舉報，很多舉報來自警局內部。他親眼目睹許多黑人警官因為無法承受警局內部的制度性歧視而離開，麥圭爾認為這和時任長堤警局局長盧納分不開關係。

第二位分享的警官叫做邁爾斯（Quincy Miles），他在長堤警局就職期間，因為被以為「妻子是白人」，而遭受到了同僚嘲諷：「為什麼黑人不和他們自己的女人在一起」。同時，邁爾斯常被同僚抱怨工作效率低，儘管他和白人同事相比，工作量和效率都是差不多的。

邁爾斯還說道，在盧納管理警局期間，很多警官都有精神問題，四位警官因此選擇自殺，其中有一位是他的摯友。邁爾斯認為盧納沒有將警官們的心理健康問題放在心上。

曾任長堤市警局局長的盧納，目前在競選洛杉磯縣警局局長，他的對手是現任洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanuev）。根據最新民調顯示，盧納目前領先維拉紐瓦約十個百分點。

被問到「已經離職了好幾年，為何選擇現在發聲？」，兩位警官表示，他們曾經也嘗試過寫信、控告、向工會反映等途徑來控訴和維權，但都失敗。如今眼看盧納要走向權力的更高層，他們不希望盧納將種族歧視傳播給更多的受害者，所以迫切地需要向媒體發聲。

「我雖然離開警局，但我還住在長堤。儘管我辛勤工作多年，有一次我家發生案件，長堤警察卻不願意來幫忙偵查，」麥圭爾認為這反映著仍在延續的制度性種族歧視，「如果盧納當選了，他所提倡的種族歧視和性別歧視也會被提倡」。