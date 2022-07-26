全美仇亞通報 加州占1/3

反仇亞運動在全美各地都有示威活動。（本報檔案照片）

反亞太裔仇恨犯罪倡議團體Stop AAPI Hate近日指出，在2020年3月至2022年3月間，全美共有1萬1467起通報過的歧視 亞太裔事件。其中，加州以4333起最多，紐約1,840起居次，之後分別是華盛頓州的556起，德州的446起與伊利諾州的367起。

以族裔區分，華裔最多，占43%，韓裔16%居次，菲律賓裔、日裔、越南裔、白人、台裔都在10%以內。性別以女性60%最多，年齡以26歲至35歲比例最高。Stop AAPI Hate與Edelman Data & Intelligence合作的調查更發現，通報案件只是冰山一角，事實上亞太裔每五個就有一人在2020年或2021年碰到歧視事件。

真正觸犯法律的比率為17%，例如舊金山發生陌生人當街辱罵「中國賤人滾回去」，並推倒被害人，但更多的「仇恨事件」不到犯罪程度，只是出於惡意的騷擾。67%的事件涉及不當言詞、文字或不雅手勢，例如加州馬連縣（Marin）的當事人只是要把垃圾丟進公共垃圾桶，一名陌生人就上前質問他為何不戴口罩，並且故意弄出鳳眼（slant eyes）說：「都是你們搞的鬼（指新冠疫情）。」

名為「Two Years and Thousands of Voices」的報告指出，歧視事件40%發生在公共場合，如街頭、公園、海灘；27%發生在雜貨店、賣場、藥局；10%在網路；9%在大眾運輸工具上。遭遇過歧視事件的人，特別擔心自身的安全，95%以上的人覺得美國並不安全；另外， 49%出現憂鬱或焦慮現象，72%認為歧視是他們壓力的最大來源。

整體來說，亞太裔只有49%的人覺得離開家門是件不必擔心的事，65%的亞太裔擔心家人與老人的安全，32%的父母擔心小孩成為同學間亞太歧視的受害者。

至於改善的方法則包括教育 、社區調解、立法與執法。其中支持以教育改善的比率最高，整體亞裔 有53%；社區調解，亞裔有50%。太平洋島嶼裔對兩項作法的支持率都為58%。

教育具體案例包括解說美國歷史上對亞裔的歧視事件，包括二次世界大戰時日裔遭到集體限制住居的作法，以及各類對於亞太裔社群的誤解。社區調解則包括減少街頭隨意污辱的案件，凸顯這類行為會對當事人造成心理創傷。