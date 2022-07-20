反仇恨／社區建夥伴關係 資源共享助亞裔

聖蓋博市議會建築。（市府官網）

2001年「9/11」事件後，阿拉伯人和穆斯林信眾成為仇恨犯罪的攻擊目標；2020年新冠疫情爆發後， 亞裔 特別是華人也是首當其衝。亞裔人口高達65%的聖蓋博 市如何保護市民、抵擋仇恨犯罪？華人社區十分關心。

聖市公共資訊官（Public Information Officer）曾倩文（Clara Tsang）介紹，自疫情爆發以來，針對聖蓋博市亞裔美國人的仇恨言論和襲擊事件，聖蓋博市警察 局（SGPD）迄今沒有收到任何關於在聖蓋博發生仇恨犯罪的報告。然而，為了使聖蓋博成為一個安全的居住地，聖蓋博警局採取積極主動的方式，專注於社區教育，並通過多種社區合作夥伴關係和多種語言的計畫與社區建立聯繫，例如社區學院、鄰里守望計畫和地區警官計畫。通過這些計畫，警察局積極教育、告知並與聖蓋博社區保持聯繫，這有助於預防和阻止犯罪的發生。

除了城市的警力，市府還採取縣市合作及城市和社區合作方式，達成反仇亞資源分享的機會。例如，洛杉磯縣通過「洛杉磯vs仇恨計畫」（LA vs Hate Program）提供服務，包括法律援助、受害者服務和歧視援助。聖蓋博市也加入了該項夥伴合作計畫。

聖蓋博市文化中心——聖蓋博大劇院。（記者丁曙／攝影）

此外，聖蓋博市社區非營利組織也可以為受犯罪影響的人們提供額外的支持，例如亞裔青少年中心（Asian Youth Center）和拉卡薩社區中心（La Casa Community Center）。城市的社區合作夥伴提供援助，例如兒童保育、食物分配、教育、宣傳、醫療和法律援助。

如果市民受到針對亞裔的仇恨言論和暴力攻擊，聖市警察局接受關於仇恨犯罪和暴力的報告；在緊急情況下可以撥打 911。對於非緊急事件，聖蓋博社區成員可以撥打 626-308-2828 聯繫聖蓋博警察局，警察會去聯繫他們。

居民也可以親自到聖蓋博市警察局提交報告，地址625 S Del Mar Avenue, San Gabriel，每周七天每天24小時（7/24）服務。

其他資源可通過洛杉磯縣人際關係委員會和心理健康部獲得，LA vs Hate項目提供實時熱線和在線聊天報告仇恨或歧視事件，並提供轉介支持服務和護理協調員的宣傳。請訪問https://www.211la.org/la-vs-hate了解更多信息。