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人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

韓翁遭刺殺 疑似涉及反亞裔

編譯組／綜合報導
今年5月遭殺害的李大寬（左）與女兒李凱西（右）（Corinne Graves）
今年5月遭殺害的李大寬（左）與女兒李凱西（右）（Corinne Graves）

洛杉磯時報報導，70歲韓裔李大寬（Dal Keun Lee，譯音）今年5月5日，坐在南洛杉磯自家開設的洗衣店外工作車裡，遭一名男子刺傷脖子，儘管他緊急尋求幫助，卻因傷勢過重不幸離世。

他的意外離世震驚社區，其40歲女兒李凱西（Cathy Lee，譯音）一個多月來在鍥而不捨追蹤下，發現25歲兇嫌伍茲（Keonte Woods）在刺殺李大寬之前幾天，才企圖刺殺一名南加大華裔學生。她認為父親的死，與反亞裔仇恨有關。

不僅如此，她認為在洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）司法改革下，伍茲提前假釋，再次於社區犯案，終使李大寬成為仇恨犯罪對象，也成了司法改革體制下的犧牲品。

洛市警局稱，李大寬的死，是今年截至6月27日，洛杉磯發生的176起兇殺案之一，較去年同期增加兩起。去年同期，洛杉磯發生15年來最多的兇殺案。

此外，近年來，在洛杉磯和全國範圍內，反亞裔仇恨犯罪激增，近一步加劇洛杉磯亞裔社區的恐懼。

李大寬被殺害後，警方尋線找到伍茲。他於5月12日在家中被捕，檢方於同月16日指控其謀殺李大寬。立案後，凱西去法院拿到刑事起訴書副本，看見伍茲被指控謀殺，與第二項致命武器重罪襲擊等。然而，她注意父親遇害前不到一周，另一名受害者也發生差不多的襲擊案，但警方和檢察官都未向她提起。

這起襲擊案發生於4月30日，在李凱西母校南加大，一名來自上海20多歲的學生傑米（Jamie）在校園內唸書時，一名穿著連身帽的男子突然從身後衝上來，將一個尖銳東西放在他的脖子上，傑米本能的用右手，將該尖銳物拉下來，男子隨後逃跑。不久後，校警拘留一名嫌犯，被確認是伍茲。

嫌犯被抓後，傑米鬆了口氣，但他不知道的是，伍茲後來被釋放。

根據洛市警局說法，探員們向賈斯康辦公室提出對伍茲以致命武器襲擊重罪起訴，但遭拒絕。相反的，他們於5月4日將其轉交給洛市檢察官辦公室裁定輕罪釋放。隔一天，李大寬便遭其殺害。

根據洛市警局警官博撤（Larry Burcher），他們要求檢察官將這兩起案件合而為一，檢察官同意，於5月16日聯繫洛市檢察官辦公室，共同對伍茲提起重罪指控。

賈斯康辦公室稱，檢察官最初並未在傑米案中，對伍茲提起襲擊重罪，是因傑米未受重傷，且使用的武器為髮夾。他們強調，「使用的是與前幾屆政府相同的門檻來確認重罪攻擊。」

該辦公室也強調，雖然警方並無具體證據表明兩次襲擊都出於反亞裔仇恨，但「辦公室也正考慮這種可能性。」

傑米說，當李凱西在網上找到他並聯繫他時，他才知道伍茲獲釋，李大寬被殺。「嫌犯沒向我要任何東西，也沒說一句話，這不是搶劫，這是一種仇恨。」

李凱西認為，傑米若不是「一個無能為力的中國學生，就會受到更嚴肅的對待」。

無論如何，她責怪賈斯康，讓襲擊父親的嫌犯重新回到街頭，她決定與其他類似案件受害者，一起推動罷免他。

殺害李大寬的嫌犯伍茲。（LAPD）
殺害李大寬的嫌犯伍茲。（LAPD）

洛杉磯 檢察官 亞裔

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